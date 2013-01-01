Aslanağzı

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Endamı ve hoş görünüşlü yapraklarıyla ilgi çekici bir bitki!

Çiçeklenme: Haziran-Ağustos



Organik maddece zengin topraklarda yetişir. Kumlu ve hafif geçirgen kireçli toprakları sever. Bitkinin daha sağlıklı gelişim göstermesi için çürümüş gübreyle karıştırılmış toprak oldukça faydalıdır.



Nasıl bakmalı?

Bol güneşli ya da yarı gölge ortamlarda mutlu olur. Ilıman iklim bitkisi olsa da, aslanağzı, hemen hemen her iklime uyum sağlar. Kış döneminde çok az su verilmelidir. Yapraklara ılık ve kireçsiz su püskürtülmeli, toprağı devamlı nemli tutulmalıdır. Su dipte birikmemelidir. Gelişme döneminde yarı aydınlık, nispi nemi yüksek ortamlar ister. Kış döneminde ılık bir ortamda bulunmalıdır. Güneşten hoşlanır. Çiçeklenme döneminde haftada bir gübre verilmelidir. Bitkinin yaz mevsiminde bir iki kez çok amaçlı yapay gübreyle beslenmesi çiçek açma verimini yükseltir. Tohumlarını eylül-mart arasında ekebilirsiniz. Aynı yıl içerisinde çiçek açar. Arsızdır, çabuk çoğalır. İlk olarak tohumlarının buzdolabında tutularak, soğutulması gerekir.



