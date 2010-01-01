Bu bahar hepimiz kendimize döndük ve baharı evlerimizde karşılıyoruz. Doğadaki tazelenme ve yenilenmeyi evlerimizde hissedecek 10 dekorasyon fikri. Küçük dokunuşlar ve değişikliklerle evlerde bahar esiyor.

2020 yılı evlerimize yöneldiğimiz bir yıl oluyor. Bizi rahatlatan huzur veren evlere baharın enerjisiyle kavuşabiliriz. Bahar doğa için canlanma, tazelenme ve yenilenme demek. Doğa canlanırken siz de evlerinizi yenileyerek baharla tazelenin. Doğanın tüm enerjisini, tazeliğini ve huzurunu evinize taşıyın. İşte evinize renk ve yenilik katacak 10 ferah fikir.





Oturma Alanınızı Canlandırın



Yeşilin canlılığı, sarının sıcaklığıyla baharı kucaklayın. Kıştan kalan koyu renk aksesuarları, kırlent ve koltuk örtülerini kaldırın. Yerlerine koltuklarla kontrast oluşturan canlı renkli, büyük floral ve geometrik desenli kırlentler koyun. Koltukları ve kanepeleri değiştirmeye karar verirseniz kılıfları değişebilen mobilyaları tercih edin. Kılıfı değişebilen bu mobilyalarınızı mevsimine göre farklı renklerde kullanabilir, baharda çiçek açtırabilirsiniz. Salonda ferahlık ve tazelik için yeşilin her rengini bolca kullanın.



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Floral işlemeli kırlentler tercih edin.





Baharı Evinize Taşıyacak Halı ve Kilimleri Seçin



Halı ve kilimler ev dekorasyonunun olmazsa olmazı. Bu bahar zeminler renkleniyor. Üstelik yeşilin her tonuyla. Yeşilin rahatlatıcı, dengeleyici etkisiyle evinize yenilik hissi vermeniz çok kolay. Halı ve kilimlerde canlı yeşil rengin yanı sıra floral ve kazayağı desenleri yine bu yıl çok revaçta. Çiçekli desenler seçerek odalarınıza canlılık katabilirsiniz.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/halilar/orta-boy-halilar/20456744/hildigard-hali.aspx

Baharın renklerine yer açın.





Huzur ve Canlılık Veren Perdeler Kullanın



Perdelerde yapacağınız değişikliklerle evinizin havasını değiştirmeniz mümkün. Kışın kasvetini perdeleri yenileyerek aralayın. Bu yıl renkli zeminlere dökülen perdeler moda. Renkli zeminlerde canlı ve rahatlatıcı renkte perdeler tercih edin. Bir odada birden fazla renkte perde kullanılabilir. Mavinin ve yeşilin tonlarını, Adaçayı yeşilini ve pastel renkleri tercih edebilirsiniz.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/ev-tekstili/pencere-tekstili/perdeler/50463644/hilleborg-karartma-perde2-kanat.aspx

Yeşilin terapi gücüyle tanışın.





Duvarlarınızı Canlandırın

Odanızın sadece bir duvarını çiçek desenli duvar kâğıdı kaplatarak odanızda bahar esintilerini yaşayabilirsiniz. Duvar kâğıdı çiçek desenli ve büyük yapraklı motiflerle yeniden moda oldu, siz de bu trende ayak uydurmayı düşünebilirsiniz. Seçeceğiniz kritik noktalara asacağınız aynalarla evinizi daha geniş ve aydınlık duyumsayabilirsiniz. Bu bahar aynalar bakır ve metal çerçevelerle hiç olmadığı kadar şık hale geldi. Tablolar her evin renklenmesi için başvurabilecek başlıca çare. Belki özgün bir eser edinmek biraz pahalı. Ama her evin bütçesine uygun bir görsel bulup çerçeveletmek ya da duvarda fotoğraf köşesi yapmak mümkün. Yine boş duvarlarınıza asacağınız raflar dekorasyon fikirleri için yeni alanlar açıyor. Raflara renkli dekoratif eşyalar ve kitaplar yerleştirerek duvarlarınıza hareket kazandırabilirsiniz. Yine mutfakta bu alanlara renkli kavanozlar ve bitkiler yerleştirilebilir.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/ev-dekorasyonu/cerceveler/90422557/myrheden-klipsli-pano.aspx

Anılarınızla odanızı ve ruhunuzu canlandırın.





Sofralarınızı Çiçeklendirin

Sofralar renkli ve çiçekli runner’larla, örtülerle ve Amerikan servisleriyle canlanıyor. Sofralarımız çiçek açıyor. Bu aksesuarları seçerken masanızda kontrast yaratın. Pastel renkler canlı renklerle ve desenlerle kullanılıyor. Tabak ve bardaklardaki farklı renkler geometrik desenlerin hareketliliği sofraların neşesini vurguluyor. Renkli sürahiler ve cam bardaklar kullanın. Bahar çiçeklerinin ferahlığını ve canlılığını sofralarınıza davet edin. Akdeniz esintili vazolara taze bahar çiçeklerini koyarak sofranızı tazeleyin. Yine kokulu mumlar da taze çiçekler gibi bahar tazeliğini sofranıza taşıyor.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/ev-dekorasyonu/vazolar-ve-yapay-cicekler/vazolar/50436735/godtagbar-vazo.aspx

Bu bahar vazolar masanın tam ortasına…





Odada Okuma Alanıyla Odak Noktası Yaratın

Salonda ya da evin herhangi bir odasındaki atıl köşeyi kendimize ait özel bir alana çevirin. Okuma alanı için berjer ve ayaklı aydınlatma, kahveniz için sehpa, ayakları uzatmak içinse puf… Okuma alanı hazır! Bu alanı renkli duvar kağıtlarıyla renklendirerek evin odak noktasına dönüştürebilirsiniz. Duvar kâğıdı için floral ve kazayağı deseni tercih edin. Bu alan sizin okuyup, kendinizi dinleyeceğiniz bir sığınak olsun.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/oturma-odalari/koltuklar/kumas-koltuklar/90361894/strandmon-tekli-koltuk.aspx

Renkli berjer seçimi okuma köşenizi odanın odak noktasına çevirebilir.





Tüm Odalarda Bitkilere Yer Açın

Bu bahar evinizi yeşil alana çevirin. Öncelikle evdeki bitkilerinizin topraklarını ve saksılarını değiştirin. Yeni çiçekler için evinizde yer açın. Doğadaki tazeliği, dinginliği evin her odasına taşımak için evin boş kısımlarını çiçeklendirin. Duvarınıza bitki stantları ve askılı saksılar asarak yeşil duvarlar elde edin. Evinize yeşilin huzuru dolsun. Bol oksijenli evler için büyük saksılarda dev salon bitkileri yetiştirin. Saksıların kolay taşınabilir olması için tekerlekli saksılar kullanın.



Bu yıl yeniden moda olan sarmaşıklarla evinizin çeşitli yerlerini yeşillendirin. Pencere önlerinde evin açık alanlarında renkli saksılar tercih edin. Salon çiçekleri için önerilerimiz montsera bitkisi, ev palmiyesi, paşa kılıcı ve aşk merdiveni. Yatak odası içinse aloe vera, lavanta ve yasemin öneriyoruz. Mutfakta maydanoz ve fesleğen yetiştirirseniz salata ve yemeklerinize hoş ve taze bir çeşni katabilirsiniz.



https://www.ikea.com.tr/iyi-fikirler/ev-ziyareti-bir-uzmandan-bitki-tasarimi-fikirleri.aspx

Bitkilerle uğraşmak sizleri günün stresinden ve hayatın sıkıntısından uzaklaştıracak.





Yataklarınızı Bahara Hazırlayın

Mevsim geçişlerinde uyku çok önemli. Konforlu bir uyku ve huzurlu bir sabahın sırrı yatak odalarının düzenleniş biçiminde. Bu baharda yatak odalarınızda ağır örtülerden ve koyu renk aksesuarlardan kurtulun. Terapatik pastel renklerde örtü ve aksesuarları tercih edin. Nevresim takımlarında çiçek desenlerini tercih edebilirsiniz. Bahar güneşle yeniden buluşmak demek. Gün içerisinde yatak odanızın gölgeliklerini ve pencerelerini açarak baharın güneşini ve taze nefesini yatak odanıza taşıyabilirsiniz.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/ev-tekstili/yatak-tekstili/nevresim-takimlari/00460704/blekfryle-cift-kisilik-nevresim-takimi.aspx

Renkli nevresim takımlarıyla yatak odanız canlanıyor.





Balkon ve Bahçelerinizi Evin Yaşayan Alanları Yapın

Balkonunuz ya da terasınız varsa bu alanları evinizin yaşam alanlarına katın. Evin dış alanlarında vakit geçirmek ihtiyacınız olan temiz havayı ve güneşi sunar. Balkon ve teras büyüklüğüne göre en rahat sandalye ve masayı seçin. Katlanabilen masalar ve sandalyeler yer sorunu olanlar için iyi bir çözüm. Teras ve balkonu yeşillendirin renkli saksılarla. Rüzgâr gülleriyle süsleyin. Uygun alanınız varsa mutlaka küçük saksılarda yemeklerde ve salatalarda kullanabileceğiniz yeşillikler yetiştirin. Bu alanları renkli aydınlatma, mumluk ve fenerlerle süsleyip ışıklandırın.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/yaz-urunleri/dis-mekan-mobilyalari/balkon-mobilyalari/09218108/saltholmen-katlanabilir-masa-ve-sandalye-seti.aspx

Alan sıkıntısı olan balkonlar için konforlu çözümler.



Bahçeli bir eve sahipseniz alanınızın genişliğini en verimli şekilde değerlendirin. Seçeceğiniz bahçe oturma gruplarıyla salonunuzun konforunu bahçenize taşımanız mümkün. Bahçenizi fenerler ve meşalelerle ışıklandırın ve hangi sebze ve meyveleri ekebileceğinizi düşünmeye şimdiden başlayın.



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Salonunuzun konforunu bahçenizde yaşayın.





Banyolarınızı Tazeleyin

Aynanın önünde ve lavabonun etrafında oluşan kalabalığı gözden geçirin. Bahara sadeleştirilmiş bir banyo görünümüyle girmek size doping etkisi yapacak. Banyo dolaplarını düzenleyin. Banyoda cam ve bambu düzenleyiciler tercih edin. Kış motifli havluları ve koyu renk paspası kaldırın ve yerine pastel renkli ve çiçek desenli havlular ve paspas koyun. Seçtiğiniz havlulara dikkat edin. Doğal pamuklularla dokunmuş havlular cildinizin hava almasını ve baharın tazeleyici gücünü göstermesini hızlandıracak. Banyonuzda kokulu mumlar ve taze çiçekler bulundurarak banyonuzun havasını tazeleyebilirsiniz. Renkli sabunluklar ve küçük havlular için küçük örme sepetler kullanabilirsiniz.



https://www.ikea.com.tr/urun-katalogu/ev-tekstili/banyo-tekstili/havlular/10442922/himlean-banyo-havlusu.aspx

Hızlı kuruyan yumuşak ve renkli havlular.





