Bebek odası dekorasyonunda yepyeni bir fikir; miniklerin en şık elbisesi, ilk patikleri ya da en sevdiği masal kahramanı yağlıboya tablolara dönüşüyor.

Çocuklarımızın odaları, onların sanat bilincinin oluşmasında bir araç olabilir mi? İç mimar ve ressam Doruk Balkan olabileceğini söylüyor ve hatta bunun için kişiye özel odalar tasarlıyor. Çocuk ve bebek odasında dekorasyon ve aksesuarların bu anlamda yardımcı faktörler olduğuna inanan Balkan, bebek ve çocuk odaları için özel olarak yağlıboya resimler tasarlıyor. Anne ve babaların, bebek ve çocuklarının odalarını kişiselleştirecek resimleri tercih ettiği gerçeğinden hareketle, resimlerde çocuklara kendilerini özel hissettirecek kişisel objeleri, ilk giysileri, ilk oyuncakları ve özel günleri vurgulanıyor.



Doruk Balkan, “Çocuk-bebek, sanat, doğa, aile, hayvan ilişkilerini olumlu etkilemesi açısından pedagog ve ressamlardan danışmanlık alıyoruz. Resimlerde kullandığımız renkleri ve objeleri çocukların-bebeklerin karakterlerine uygun olarak seçiyor, ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemesini amaçlıyor, güven ve sevgiyi hissettirmeye çalışıyoruz” diyor.



Bilinçli anneler ve anne adaylarının dekorasyonda kullanacakları aksesuar ve mobilyaların organik boyalı olmasına, kullandıkları temizlik malzemelerine, oyuncaklara ve giysilere özen göstermeleri nedeniyle bu konuda da hassasiyet gösteriliyor. Tasarımlarda tiner, cila ve çeşitli yağlıboya malzemelerinden uzak duruluyor, hem yaratıcı hem sağlıklı tablolar sunuluyor.



DOĞUMA ÖZEL TABLOLAR

Ne zamandır resim yapıyorsunuz?

İç mimarlık eğitimi aldım ama mesleğimi yapmıyorum. 10 yıldır resim yapıyorum ve son dört yıldır çocuk odaları için illüstrasyonlar hazırlıyorum.



Bu fikir nereden doğdu?

Reklam ajansında çalışırken bir iş seyahati sırasına uçakta dergi okuyordum. Bir haberde anne-babaların çocuklar için yapılan her şeye çok ilgi gösterdiği anlatılıyordu. O sıralar yağlıboya resim yapmaya başlamıştım ve bir anda zihnimde ışık yandı, bu fikir oluştu.



Tasarımları kim yapıyor, siz mi aileler mi?

Başlarken talebe göre değişiklik yapacağımı düşünüyordum ama genellikle “Sizin yaratıcılığınıza bırakıyoruz” diyorlar. Bazen de isme göre tasarım gibi öneriler geliyor. Zamanla yeni fikirler de oluştu. Örneğin doğum yapılacak hastanede oda kapısına yağlıboya tablo yaptıran ve bunu daha sonra bebeğin odasına asmayı tercih edenler var.

