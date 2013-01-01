Bezelye çiçeği

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Bu çiçek akşamları, kokusuyla sizi kendinizden geçirebilir!

Çiçeklenme: Haziran-Eylül



Derin ve nemli bahçe toprağında iyi gelişim gösterir. Organik maddece zengin toprakları sever. Suyu bünyesinde tutabilen topraklar onun için idealdir. Ayrıca toprağın iyi havalandırılmasına ve potasyumca zengin olmasına özen gösterin. Daha sağlıklı gelişir.



Nasıl bakmalı?

Tırmanıcı ve kolay yetişen bir çiçektir. Bahçede bol güneş alan yerlere dikin. Toprağı derince kazıp, gübreleyin. Serin ve havadar yerlerde sağlıklı gelişim gösterir. Toprağı sürekli nemli kalacak şekilde sulayın. Yazın, sıcak ve kurak günlerde bitkiye verdiğiniz su miktarını artırın. Çiçeklenme döneminde de bolca su vermeyi unutmayın. Solmuş çiçekleri düzenli olarak temizlerseniz çiçek açma mevsimini uzatabilirsiniz. Tohumdan üretebilirsiniz. Tohumları, erken ilkbaharda doğrudan yerlerine ekin. Fideler uzamaya başlamadan, her çukurun yanına ince çubuk ve çalılar dikin. Bunlara sarılan bezelyeler, yaklaşık bir buçuk metre boylanma yapabilir.

Çiçekleri, mavi, mor, kızıl ya da gül renklerindedir. Tek tek ya da salkım şeklinde uzun saplara dizilidir. Bezelye çiçeklerini, bahçenizdeki tarhlarda yetiştirebilir ya da hoşunuza gitmeyen görüntüleri onlarla gizleyebilirsiniz.