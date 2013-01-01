Çançiçeği

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Kaya bahçelerinde çok şık görünen bir çiçektir.

Çiçeklenme: Haziran-Ağustos



Kireçli, nemli, organik maddece zengin bahçe toprağı onun için idealdir. Geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. 15 günde bir çiçek besini verirseniz çiçeklenmenin daha uzun sürmesini sağlarsınız.



Nasıl bakmalı?

Yarı gölgede mutlu olur. Otsu bir bitkidir. Güneşten kaçmaz. Duvar diplerinde huysuzluk yapar. Sarkan bodur türlerinde kuruyan dal ve çiçekleri bitki üzerinde bırakmamaya özen gösterin. İlkbahar ve yaz aylarında bolca sulayın. Eylülden itibaren sulamayı azaltın.

Ocak ayının ortasından itibaren tohumlarını ekerek üretebilirsiniz. Çimlenen tohumları daha sonra bahçeye alın. Fidesini yaz başında doğrudan bahçeye dikebilirsiniz. Fideler arasında 1-2 metre boşluk bırakmayı unutmayın. İki metreye kadar boylanma yapabilir. Çiçekleri beyaz, pembe, lila ya da bordo olabilir. Dayanıklıdır. Ilıman bölgelerde sorun yaşamadan gelişir. Bodur ve yayılan türleri kaya bahçelerinde çok şık durur. Balkonu olanlar saksı içinde de çançiçeği yetiştirebilir.



