Çiğdem

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Bakımı kolay ve renkli...

Çiçeklenme: Ocak-Nisan



Organik maddece zengin toprakları sever. Gevşek topraklar idealdir onun için. Geçirgen ve kuru topraklarda mutlu olur. Fazla bir ihtiyacı olmaz.



Nasıl bakmalı?

Bakımı oldukça kolay bir bitkidir; sizi hiç zorlamaz. Orman altı bitkisi olarak doğada oldukça sık rastlanır. Güneş ya da yarı gölge alanları sevdiğini sakın unutmayın. Fazla su istemez. Sadece dikim sırasında dikkat etmeniz gerekiyor bunu unutmayın. Fazla su, bitkinizde hastalık oluşumasına ve ölmesine neden olur. Çiçekliklerde, ağaç altlarında, çim alanlarda ve saksılarda kullanabilirsiniz.

Yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. Kendi haline bıraktığınızda her yerde giderek çoğalabilir. Çiğdem soğanlarını temmuz-ağustos aylarında bahçenizin yarı gölge alanlarına dikebilirsiniz. Toprağın 5-10 santimetre derinine yerleştirmelisiniz. Dikim aralığı 5-10 santimetre olmalıdır. Derine dikilen soğanların filizlenmesi çok güç olur.



Erken dönemde çiçeklenir. 10-30 santimetre boylanır. Otsu ve yumrulu çiçeğin altı tane çiçeği vardır. Birbirinden güzel renklere sahip olanları vardır. Mor, sarı, beyaz ve alacalı mor tonlarının ortasında sarı tohumlar oldukça güzel görünür.