Enerji verimliliği sadece tasarrufla ilgili değil, etik bir konu. Alışkanlıklarımızda ufak değişiklikler yaparak ve verimliliğe odaklanarak büyük işler başarabiliriz.

‘Enerji verimliliği’nin sadece faturalarla ilgisi yok. Bu aynı zamanda etik bir konu. Anlamı ise aynı işleri yapmak için daha az enerji harcamak. Bu elbette maliyetlerle ilgili de bir azalma ve tam anlamıyla tasarruf da demek. Enerji verimliliğini gözle görülür bir şekilde arttırmak, sadece daha az enerji kullanmaktan fazlasını içeriyor, bu bir yaşam tarzı. Konuyu biraz daha açalım.





Tasarruf 101

Öncelikle LED ampuller kullanarak işe başlayabilirsiniz. Klasik bir ampulün, LED ampulden 25 kat daha fazla enerji harcadığını unutmayın. Mümkün olduğunca doğal ışık kullanın. Dış mekan aydınlatmaları için zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Kullanılmadığı zaman ışıkları kapatmanız en eski tasarruf yöntemlerinden biri. Böyle olması da çok doğal, çünkü faturanın yaklaşık yüzde 15’ini aydınlatma gideri oluşturuyor.









Bazı Programlar Çok Ekonomik

Çamaşırlarınızı makinenizde sıcak suyla yıkamak için harcanan enerjinin önüne soğuk su kullanarak geçebilirsiniz. Bulaşık makinenize gelince… Isıtmalı kurutma seçeneğini devre dışı bırakabilir, bunun yerine kapağını hafifçe aralayarak hava ile kurutmayı tercih edebilirsiniz.





Buzdolabı Meselesi

Buzdolabınızın buzlanmasına izin vermemek de önemli bir konu. Buzdolapları ve derin dondurucular aslında dolu olduklarında maksimum verimle çalışıyor, bu nedenle buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu mümkün olduğunca dolu tutun. Aşırı doldurmamaya dikkat edin, çünkü bu defa da hava akışının azalmasına ve cihazın daha fazla çalışmasına neden olabilirsiniz. Aşırı soğutma ve enerji israfını önlemek için buzdolabı sıcaklığını üreticinin önerisine göre ayarlamak da dikkat edilmesi gereken bir diğer konu.









Bir Enerji Çılgını Olarak Fırın

Pişirme sırasında fırının kapağını sıkça açıp kapamayın. Her açışınızda sıcaklığın düştüğünü ve fırının aynı sıcaklığa erişmek için daha fazla enerji harcadığını unutmayın. Pişirme süresi bitmeden önce fırınınızı birkaç dakika kapatın ve yiyeceklerinizi ekstra elektrik kullanmadan pişirmeye devam edin. Bunun yanı sıra bazı yemekleri mikrodalga fırında ısıtmanın daha az enerji kaybına yol açtığını hatırlatalım.









Faturaları Yalıtmak

Yalıtımla sıcağı evde hapsetme ve ısınma maliyetinden kar etme zamanı sizce de gelmedi mi? Daha sıcak aylarda serin bir ev ve daha az klima kullanımı için evinizin güneş alan camlarının perdelerini kapamayı ihmal etmeyin. Bırakın güneş evinizi serin havalarda ısıtsın. Evi serinletmek için şık bir tavan vantilatörü fikri kulağınıza nasıl geliyor? Bu arada banyo veya mutfak havalandırma fanlarını gereğinden fazla çalıştırmamanız gerektiğini de hatırlatalım. Pencerelerimizin enerji verimliliği konusunda iyi bir performansa sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Pencerelerin açılmasıyla kaybolacak sıcaklık için çift açılımlı olanlarını tercih edebilirsiniz. Böylelikle evinizi havalandırma ihtiyacını fazla enerji kaybı kaygısı olmadan gerçekleştirebilirsiniz.









Son Olarak

Bilgisayarınızı gün boyu açık bırakmayın. Monitör ve yazıcınızı da sadece ihtiyacınız olduğunda açın. Telefonunuzun saatlerce şarjda kalmasına gerek yok, cihazların birkaç saatte şarj olduğunu unutmayın. Evde olmadığınız saatlerde kombiyi kapamamaya özen gösterin, sadece sıcaklığını düşürmek enerji verimliliği ve tasarruf açısından fark edilir faydalar sağlayacaktır.





