Kaybolmasından korktuğunuz, yeri belli olmayan eşyalar için ideal olan dresuar, küçük büyük bütün evler için joker mobilya olabilir.

Dresuar özellikle evlerin giriş kısmı olan antrede kullanılan sehpa benzeri bir mobilyadır. Klasik, rustik ve modern dresuar modelleri arasında seçim yapmak zor görünse de evinizin genel konseptine uygun olan bir dresuar bütün atmosferi değiştirebilir. İşlevselliği nedeniyle çekmeceli dresuar modelleri daha çok tercih edilir. Bulunduğu odayı adeta aydınlatan dresuarın yeteneklerine daha yakından bakalım mı?





Dresuar Ne İçin Kullanılır?

Dresuar genelde antrelerde eve girerken ve evden çıkarken ihtiyaç duyulan şeyler için kullanılır. Anahtarlar, dergiler, not defteri, cüzdan ve çanta bunlara örnek gösterilebilir. Yani nereye koyacağınızı bilemediğiniz eşyalar için tam da aradığınız mobilya olabilir. Tabi hayal gücünüze göre daha farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Fotoğraf çerçeveleri, mumluklar, renkli çiçeklerin olduğu minik saksılar… Adeta joker mobilya olan dresuarın bulunduğu her ortama şık bir görünüm getirdiği kesin.





Salon ve Yemek Odasında Dresuar

Dresuar, pratikliği ve işlevselliği sayesinde her odada kullanılabilir. En büyük avantajı yer kaplamıyor olması. Özellikle çekmeceli modeller yemek odaları için bulunmaz nimet olabilir. Misafirleriniz geldiğinde kullandığınız tabaklar ve fincanlar için kullandığınız şık bir dresuar ile eviniz göz kamaştırabilir. Üzerine koyacağınız mumluk veya şamdanlarla salon ve yemek odanızın ahengini değiştirmek elinizde.





Yatak Odasında Dresuar

Yatak odanızda kendinizi şımartmak istiyorsanız zaman kaybetmeden aynayla kombin edilen bir dresuar edinin deriz. Hantal tuvalet masalarının aksine az yer kaplayarak şık ve kullanışlı bir makyaj masasına dönüşmesi en çekici özelliği. Kitaplar, makyaj malzemeleri, şarj aletleri, tablet veya takılar için çekmeceleriyle işlevselliğini yatak odanızda da korur. Eğer odanızda bir çalışma köşesi yaratmak istiyorsanız bunun için de uygun dresuar modelleri mevcut.







Banyoda Dresuar

Banyoda makyaj yapmak için bir alan yaratmak çoğu kadın için zordur. Ayakta makyaj yapmayı sevmiyorsanız dresuar tam size göre. Banyonuzu daraltmadan duştan çıkar çıkmaz hazırlanmaya başlamak hayal değil.





Banyoda makyaj yapmak için bir alan yaratmak çoğu kadın için zordur. Ayakta makyaj yapmayı sevmiyorsanız dresuar tam size göre.





Mutfakta Dresuar

Üzerine koyacağınız biblolar veya fotoğraflarla mutfağınıza sıcak bir atmosfer verebilir ya da baharatlıkları koyabileceğiniz şık bir köşe yaratabilirsiniz. Dilerseniz saksı çiçekleriyle de süsleyebilirsiniz. Saksı çiçekleri demişken ahşap bir dresuar ile balkonunuza da şık bir görünüm vermeniz mümkün. Çiçekleriniz daha şık bir yerde sergilenmeyi hak etmiyor mu sizce de?

