Baharı müjdeler top top açan sarı çiçekleriyle... Hele o baş döndüren kokusu yok mu? Hem bahçemizi hem gönlümüzü şenlendirir…
Yazı: Rabi Dilşad Şengün Bozdemir
Kimsin sen?
• Bir akasya türü olan mimoza, Fabaceae familyasına aittir.
• 1100-1200 civarında türü vardır.
• Ağırlıklı olarak tropik bölgelerde yetişir.
• Genellikle ağaç ya da ağaççık formundadır.
• Yazın yeşil olan ve her dem yeşil kalabilen türleri bulunur.
• Ülkemizde de genelde yazın yeşil kalabilen türleri yetiştiriliyor.
• Türlerine göre dikenli ya da dikensiz olabilir.
• Yaprak sapları uzunca olup çoğunlukla geniş alanlar kaplamayı sever.
• Oldukça gösterişli olan çiçekleri genellikle sarı, beyaz veya kırmızı renkte olup salkım biçimindedir.
• Hoş kokusu çok uzaklardan bile hissedilir.