En havalı sarışın: Mimoza

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Baharı müjdeler top top açan sarı çiçekleriyle... Hele o baş döndüren kokusu yok mu? Hem bahçemizi hem gönlümüzü şenlendirir…

Yazı: Rabi Dilşad Şengün Bozdemir



Kimsin sen?

• Bir akasya türü olan mimoza, Fabaceae familyasına aittir.

• 1100-1200 civarında türü vardır.

• Ağırlıklı olarak tropik bölgelerde yetişir.

• Genellikle ağaç ya da ağaççık formundadır.

• Yazın yeşil olan ve her dem yeşil kalabilen türleri bulunur.

• Ülkemizde de genelde yazın yeşil kalabilen türleri yetiştiriliyor.

• Türlerine göre dikenli ya da dikensiz olabilir.

• Yaprak sapları uzunca olup çoğunlukla geniş alanlar kaplamayı sever.

• Oldukça gösterişli olan çiçekleri genellikle sarı, beyaz veya kırmızı renkte olup salkım biçimindedir.

• Hoş kokusu çok uzaklardan bile hissedilir.

