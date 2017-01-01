Sofistike renkler, kum beji, beyaz tonları... Sonbahar dekorasyonunda duygularınıza hitap edecek renkler hangileri? Hatırlatalım; kuzey country’si ile buluşan yaklaşımlar sezonun trendi.

Yazı: Gülru İncu



Yeni sezonu karşılamanın en keyifli yanlarından biri yaşam alanlarını değiştirirken mevsimin renk paletlerinden ilham almak, diğer bir deyişle doğayı evinize yansıtmak. Pantone Renk Enstitüsü, Pantone View Home+Interiors 2019 adlı katoloğundan yayınladığı bir taslakta, 2019’da 72 renkle beraber sekiz ayrı temanın öne çıkacağını söylüyor. Bu temaların arasında soğuk lacivert, gri ve kirli beyaz olduğu gibi cappuccino tonları ya da biber kırmızısı gibi mutfaktan ilham alan renkler de var. Daha klasik bir dekorasyonu tercih ediyorsanız altın, kobalt mavisi, koyu şeftali ya da tarçın rengi bu sezon öne çıkacak.







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