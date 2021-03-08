Evin atmosferini değiştirecek küçük dokunuşlar

Ev dekorasyonu konusunda zihnimizi yormaya başladığımızda ilk aklımıza gelen mobilyaları değiştirmek, boya yapmak, dolapları yenilemek olabiliyor ve haliyle gözümüz de korkuyor. Bunlar hem zaman, hem ağır emek ve hem de ağır bütçe isteyen çalışmalar.

Ancak gözden kaçırdığımız bir husus var. Bir evin atmosferini çok daha küçük dokunuşlarla değiştirmek mümkün. Bunun için de ihtiyacımıza uygun küçük dekoratif ürünlere yöneleceğiz. Tablolar, aynalar, çerçeveler, minyatür gemiler, uçaklar, halılar, örtüler gibi ürünler evin atmosferini son derece olumlu etkileyecek ve dekorasyonu belki de kökünden değiştirebilecek etkiler yaratabilir. Örneğin, salonun veya oturma odasını atmosferini farklı renklerdeki halı modelleri ile sürekli taze tutabilirsiniz. Ruh halinize göre halı değiştirmek, hem hijyenik hem de konforlu bir alışkanlıktır. Zira çok fazla toz saklayabilen halıları düzenli olarak temizlemek de gerekir.

Öncelikle, evdeki renk yoğunluğunu ve sizin evi dönüştürmek istediğiniz renkleri belirlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü seçeceğiniz aksesuarları büyük oranda bu renk skalasına göre arayacaksınız. Örneğin, fazlaca solgun ve koyu renklerin dolduğunu düşündüğünüz bir salona, güneş doğuşunu resmeden büyükçe bir tablo, ve yanında da minik sarı, turuncu, sıcak renklerde biblolar koyabilirsiniz ve fark edeceksiniz ki bu küçük dokunuş, odanın havasını çok değiştirecek.

Ayrıca, konforunuzu güçlendirecek aksesuarlar da dekorasyonu derinden etkiler. Minik zigon sehpalar, bir dergilik/gazetelik, ayağınızı uzatmak için kullanabileceğiniz küçük ama renkli bir puf, ya da lambaderin önünde ışığı güçlendirmek için kullanabileceğiniz dekoratif duvar aynaları…

Yatak odalarında da yine aynalar, biblolar, minik çerçeveler ve yatak örtüsü odanın atmosferini değiştirmeye büyük katkı sağlar. Gerçi sade bir yatak odası, uyumayı ve dinlenmeyi destekleyici etkisiyle de bilinir. Bir yatak odasına ne kadar çok detay koyarsanız, uykudan önce zihninizi meşgul edecek ve aklınızı karıştıracak o kadar çok olasılık yaratmış olursunuz. Yatakta telefon ekranını açıp sosyal medyada dolaşmak uyku kalitenizi nasıl düşürürse, yatak odanızda sadeliği bozacak fazla detay da uyku kalitenize benzer olumsuz bir etki yapabilir. Bunu da dikkate alarak, yatak odanıza, olabildiğince az eşya, az aksesuar koymanızı tavsiye ederiz. Yatak odasına bulunması zorunlu eşyalarınızı da dolaplarda saklamanız faydalı olur. Eğer bebek sahibiyseniz yeni bir beşik de yatak odasının atmosferini değiştirebilir.

Son olarak da, bazen zamanın büyük bölümünü çalan mutfaklar kalıyor. Mutfağı dekore ederken, yaratıcılığınızı güçlendirecek, sizi motive edecek aksesuarları tavsiye ediyoruz. Bir şef biblosu, yemek yiyen mutlu çocukları anlatan bir tablo veya fotoğraf, taze sebze ve meyvelerin görsellerinden oluşan başka görseller… Mutfak için ilham verici seçenekler olacaktır.