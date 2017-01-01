Evinizde sıcak köşeler oluşturmak için birkaç malzeme fikrine ihtiyacınız olabilir. Renkler de ev dekorasyonunun en önemli maddeleri arasında. Doğru objeleri ve renkleri bir araya getirmek özel bir ustalık değil, sadece biraz zevk ve araştırma gerektiriyor.

Evde sıcak köşeler yaratmak için büyük değişikliklere gerek olmayabilir. Değişim için sadece birkaç soruya cevap vermek gerekir. Evinizin o en sevdiğiniz köşesi hangi renklerden oluşsun? Bu köşeyi daha sıcak bir hale getirmek için ihtiyacınız olan en temel parça ne olabilir? Bu iki soruya cevap vermenizi hızlandıracak tasarım fikirlerine göz atalım isterseniz.





Pastel Yumuşaklığı

Oturma odasında pastel renklerin rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz. Yeşilin özel bir tonunu seçebilir, yumuşak bir aydınlatma, bir puf ve küçük bir ahşap dolapla sıcaklığı artırabilirsiniz.







Beklenmeyen Etkiler

Siyah, bej ve gri, ahşabın etkisiyle bazı köşelerde beklenmeyen pozitif etkiler oluşturulabiliyor. Önemli olan sade ama hareket katacak objeleri seçebilmek.







Size Ait Bir Köşe

Örgü battaniyeler, etnik desenli yastıklar, küçük mermer bir sehpa ve yumuşak bir ışık... Tüm bu parçalar oturma odanızın saatler geçirmek isteyeceğiniz bir köşesine hayat verebilir.









İlgiyi Odaklamak

Tek bir parçayla iddianızı yansıtabilir, böyle geniş ve gösterişli mor bir koltukta kendinizi harika hissedebilirsiniz. Diğer tüm detaylar ilgiyi bu köşeye çekmeli.







Okuma Köşesi

Sıcak bir okuma köşesinin böyle hızla; iki yastık, bir örgü battaniye ve küçücük bir bitkiyle hazırlanabileceğini düşünmek kendinizi iyi hissettirmiyor mu?







Sarı Sıcaklığı

Vintage stilinin vazgeçilmez çizgileri oturma odalarının köşelerine bu değişmez parçalarla yansıyor. Sarı, sıcak bir odanın bir diğer rengi olarak karşımıza çıkıyor.







Romantik ve Nostaljik

Küçük bir köşe için yine vintage çizgiler… Ancak bu defa biraz daha romantik ve aydınlık. Raflardaki objeler, köşelere hareketlilik kazandırmak için keyifli seçenekler sunuyor.







Abajur Etkisi

Benzer bir diğer nostaljik tasarım, ahşap ve abajurun yarattığı farklılıkla karşımıza çıkıyor. Oldukça sade bile olsa aydınlatmanın dekorasyondaki rolünü bir kere daha hatırlatıyor.







Bir Alternatif

Aydınlatmanın öneminden bahsetmişken hasır alternatifini de hatırlatmak gerek. Yayacağı ışıkla mekanı sıcacık hale getirecek oluşu, bu doğal malzemeyi cazip hale getiriyor.









Kış Objeleri

Sadece sonbahar ve kış ayları için bir araya getirilen objeler ve tasarlanan bir köşe, evinizi bir anda, kolayca sıcacık bir yer haline getirebilir.







Yeşilin Gücü

Evin sıcak ve büyülü köşelerinden birini bitkilere ayırmak da bir başka fikir. Her bitki evinize uygun olmayabilir. Dekorasyona olduğu kadar evinizin ışığına da uyum sağlayacak bitkileri seçmeyi unutmayın!







