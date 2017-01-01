Evde sıcak köşeler yaratmak için büyük değişikliklere gerek olmayabilir. Değişim için sadece birkaç soruya cevap vermek gerekir. Evinizin o en sevdiğiniz köşesi hangi renklerden oluşsun? Bu köşeyi daha sıcak bir hale getirmek için ihtiyacınız olan en temel parça ne olabilir? Bu iki soruya cevap vermenizi hızlandıracak tasarım fikirlerine göz atalım isterseniz.
Oturma odasında pastel renklerin rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz. Yeşilin özel bir tonunu seçebilir, yumuşak bir aydınlatma, bir puf ve küçük bir ahşap dolapla sıcaklığı artırabilirsiniz.
Siyah, bej ve gri, ahşabın etkisiyle bazı köşelerde beklenmeyen pozitif etkiler oluşturulabiliyor. Önemli olan sade ama hareket katacak objeleri seçebilmek.
Örgü battaniyeler, etnik desenli yastıklar, küçük mermer bir sehpa ve yumuşak bir ışık... Tüm bu parçalar oturma odanızın saatler geçirmek isteyeceğiniz bir köşesine hayat verebilir.
Tek bir parçayla iddianızı yansıtabilir, böyle geniş ve gösterişli mor bir koltukta kendinizi harika hissedebilirsiniz. Diğer tüm detaylar ilgiyi bu köşeye çekmeli.
Sıcak bir okuma köşesinin böyle hızla; iki yastık, bir örgü battaniye ve küçücük bir bitkiyle hazırlanabileceğini düşünmek kendinizi iyi hissettirmiyor mu?
Vintage stilinin vazgeçilmez çizgileri oturma odalarının köşelerine bu değişmez parçalarla yansıyor. Sarı, sıcak bir odanın bir diğer rengi olarak karşımıza çıkıyor.
Küçük bir köşe için yine vintage çizgiler… Ancak bu defa biraz daha romantik ve aydınlık. Raflardaki objeler, köşelere hareketlilik kazandırmak için keyifli seçenekler sunuyor.
Benzer bir diğer nostaljik tasarım, ahşap ve abajurun yarattığı farklılıkla karşımıza çıkıyor. Oldukça sade bile olsa aydınlatmanın dekorasyondaki rolünü bir kere daha hatırlatıyor.
Aydınlatmanın öneminden bahsetmişken hasır alternatifini de hatırlatmak gerek. Yayacağı ışıkla mekanı sıcacık hale getirecek oluşu, bu doğal malzemeyi cazip hale getiriyor.
Sadece sonbahar ve kış ayları için bir araya getirilen objeler ve tasarlanan bir köşe, evinizi bir anda, kolayca sıcacık bir yer haline getirebilir.
Evin sıcak ve büyülü köşelerinden birini bitkilere ayırmak da bir başka fikir. Her bitki evinize uygun olmayabilir. Dekorasyona olduğu kadar evinizin ışığına da uyum sağlayacak bitkileri seçmeyi unutmayın!