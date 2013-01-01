Evinizi Feng Shui ile dizayn edin

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Yaşam alanlarımızı Feng Shui ile dizayn etmemiz gerekiyor…

Feng Shui’nin sözlük anlamı, rüzgar ve su. Yaşadığımız mekanda, çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafi ziksel enerjiler var. Bu enerjinin adı ise ‘chi’. Chi, atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşıyor. Çinliler bu gücü, ‘ejderha’nın kozmik nefesi’ olarak tanımlıyor. İşte feng shui’nin amacı da, bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde yakalamak. Yaşadığımız mekanlarda doğru olarak uygulandığı takdirde ise olumlu sonuçları hemen görülüyor. Chi Yapı kurucusu Sait Güler, “Uzmanlarımız kişiye özel analizler yaparak enerji haritasını çıkarıyor. Daha verimli ve güçlü olması için ne tür enerjilere ihtiyaç duyduğunu tespit ediyor. Bunun için yaşam veya çalışma alanında ne tür değişiklikler olması gerektiğine karar veriyorlar. Çevrenin enerjisi, kişinin enerjisini beslemesi için yapılandırılıyor. Birçok Batı ülkesinde bu teknikler oldukça yaygınlaşmış durumda ve dekorasyon konusunda faaliyet gösteren birimler bu felsefeden yararlanmakta” diye konuşuyor. Chi Yapı Feng Shui analizcisi Ayman Sozakbayeva ise, “Doğru Feng Shui ile sağlanan enerji balansı sonucunda, bireylerin olumlu duygular ile beslenmesi, aile içi huzur, mutluluğu, bereket ve refahı getirdiği gözlenmiştir” diyor. Ayman Sozakbayeva, yaşadığımız mekanlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini şöyle sıralıyor:



Evin girişi

Doğadaki enerjinin büyük bir kısmı, evimize ana giriş kapısından girer. Kapının yönü, rengi, açıldığı antre veya koridorun mimari formu, chi enerjisinin evin içine girişini ve yayılması için önemli unsurlardır. Yön tespitinden sonra renklere karar verilebilir; enerjinin dışarı kaçması önlenebildiği gibi, rahat bir şekilde akışını da sağlamak mümkün.



