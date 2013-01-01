Yaşam alanlarımızı Feng Shui ile dizayn etmemiz gerekiyor…
Feng Shui’nin sözlük anlamı, rüzgar
ve su. Yaşadığımız mekanda,
çevremizde bizi etkileyen ve
devamlı hareket eden kozmik,
metafi ziksel enerjiler var. Bu
enerjinin adı ise ‘chi’. Chi,
atmosferde sessizce ve görünmeden
sürekli dolaşıyor. Çinliler bu gücü,
‘ejderha’nın kozmik nefesi’ olarak
tanımlıyor.
İşte feng shui’nin amacı da, bu
enerjiyi bize en faydalı olacak
şekilde yakalamak.
Yaşadığımız mekanlarda doğru
olarak uygulandığı takdirde ise
olumlu sonuçları hemen görülüyor.
Chi Yapı kurucusu Sait Güler,
“Uzmanlarımız kişiye özel
analizler yaparak enerji haritasını
çıkarıyor. Daha verimli ve güçlü
olması için ne tür enerjilere
ihtiyaç duyduğunu tespit ediyor.
Bunun için yaşam veya çalışma
alanında ne tür değişiklikler
olması gerektiğine karar veriyorlar.
Çevrenin enerjisi, kişinin enerjisini
beslemesi için yapılandırılıyor.
Birçok Batı ülkesinde bu teknikler
oldukça yaygınlaşmış durumda
ve dekorasyon konusunda faaliyet
gösteren birimler bu felsefeden
yararlanmakta” diye konuşuyor.
Chi Yapı Feng Shui analizcisi
Ayman Sozakbayeva ise, “Doğru
Feng Shui ile sağlanan
enerji balansı sonucunda,
bireylerin olumlu duygular
ile beslenmesi, aile içi huzur,
mutluluğu, bereket ve refahı
getirdiği gözlenmiştir” diyor.
Ayman Sozakbayeva,
yaşadığımız mekanlarda
nelere dikkat etmemiz
gerektiğini şöyle sıralıyor:
Evin girişi
Doğadaki enerjinin büyük bir kısmı, evimize ana giriş kapısından girer. Kapının
yönü, rengi, açıldığı antre veya koridorun mimari formu, chi enerjisinin evin içine
girişini ve yayılması için önemli unsurlardır. Yön tespitinden sonra renklere karar
verilebilir; enerjinin dışarı kaçması önlenebildiği gibi, rahat bir şekilde akışını da
sağlamak mümkün.