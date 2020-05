Su yeşili strese iyi gelmesi ve bulunduğu mekânı ferah ve geniş göstermesi nedeniyle ilgi çekiyor. Mobilyalarınızda, duvarlarında kullanmanın yanı sıra aksesuarlarda da kullanarak evinizi modern, şık ve dingin bir atmosfere kavuşturabilirsiniz.

Ev dekorasyonlarında bu yılın trend renkleri arasında ferah, canlı bir renk olarak öne çıkan su yeşili evlere baharı dört mevsim yaşatabilir. Bu nadide rengi evinizin her köşesinde her tonda kullanabilmeniz mümkün. Salon mobilyalarında, perdelerde, duvarda, objelerde aksesuarlar, mutfakta ve hatta banyoda… Evinizin kendine has bir karakteri olsun istiyorsanız bu renge kapılarınızı açın. Farklı olması sizi korkutmasın. Su yeşili ile canlanan evinize gelenlerin hayran bakışlarından sonra iyi ki bu rengi seçmişim diyeceksiniz. Peki bu rengi dekorasyonda nasıl kullanılmalı?





Neden Su Yeşili

Su yeşili anti stres özelliği ile ruh halinize iyi geleceği için evinizde yer edinmeyi hak ediyor. Pek çok mekânda bu özelliği sayesinde tercih edilen bu renkle sakinliğin tadını çıkarmak elinizde. Ayrıca bulunduğu yeri olduğundan daha geniş göstermek gibi bir özelliği var. Küçük evlerde su yeşili bu anlamda büyük avantaj olabilir. Sakinlik veren bir renk olması sizi yanıltmasın. Başka renklerdeki aksesuarlarla enerjik bir atmosfer yakalamanız da mümkün. Su yeşilinin özellikle leylak rengiyle uyumu muazzam diyebiliriz. Daha çekici bir yaşam alanı için su yeşilini leylak ile kombinlemenizi tavsiye ederiz. Su yeşilini sarının yaşam enerjisiyle birleşince daha dinamik bir ortam elde etmeniz de mümkün. Somon rengi ile de kombine ederek daha dingin ve yumuşak bir görünüme sahip olabilirsiniz. Peki su yeşilini nerelerde kullanabiliriz?





Salonda Çarpıcı Bir Renk

Evinizdeki sıradan renkler içinizi mi baymaya başladı? Hayatınıza bir renk, bir canlılık mı gelsin istiyorsunuz? O halde en basitinden duvar renklerini değiştirmekle işe başlayın. Bu renkle yakalayacağınız değişime şaşıracaksınız. Su yeşili rengi bulmakta zorlanırsanız mint yeşili ya da nane yeşili de seçebilirsiniz.



Tabi dilerseniz duvar kağıtlarında da su yeşilini kullanabilirsiniz. Yastık kılıfları ya da perdeler de alternatifiniz olabilir. Duvarla yetinmek zorunda değilsiniz. Fazla masraf etmeden bir değişikliğe gitmek istiyorsanız koltuk kılıflarınızın rengini değiştirebilirsiniz.





Su yeşili koltuk takımları salonlarda zarif, şık ve göz alıcı olabilir. Halı, perde ve aksesuarlarla uyum içinde olması da önemli. Soft bir renk olan su yeşiline en uyumlu renkleri seçmelisiniz. Kemik, kiremit, sarı, mavi, vizon veya somon en uygun renklerdir.





Yatak Odalarındaki Huzur

Pastel renkleri seviyorsanız yatak odanızda dingin, ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Su yeşilinin anti stres özelliği sayesinde günün yorgunluğunu ve stresini gece üzerinizden atabilirsiniz. Çocuk odalarında kullanacağınız su yeşili rengiyle çocuğunuzun yüksek enerjisini kontrol altına almanız mümkün olabilir. Yatak örtülerinde, yastık kılıflarında, halılarda, abajurlarda, perdelerde ve hatta fotoğraf çerçevelerinde bu renge şans verebilirsiniz. Konsantrasyona da iyi geldiği bilinen bu rengi diğer aksesuarla kombinleyerek ferah ve zarif yatak odalarınızda kullanıp keyfini çıkarın.





Olduğundan Geniş Görünen Banyo ve Mutfaklar

Özellikle küçük bir mutfağınız ve banyonuz varsa su yeşili sizin için ideal olabilir. İlginç bir şekilde bu renk ortamı olduğundan geniş ve ferah gösterdiğini göreceksiniz. Fayanslarda ya da dolaplarda kullanabilirsiniz. Başka renkli aksesuarlarla kombinleyerek hem şık hem de enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz. Sonrasında her duştan sonra banyodan SPA’ya gitmiş gibi rahatlayarak çıkarsınız. Mutfak dolapları ve aksesuarları da yemeklerinizi hazırlarken çok daha rahat ve sakin olmanıza yardım eder. Su yeşili kahverengiyle uyumlu olduğundan ahşap parkelerle estetik bir mutfağa sahip olabilirsiniz.







Özellikle küçük bir mutfağınız ve banyonuz varsa su yeşili sizin için ideal olabilir. İlginç bir şekilde bu renk ortamı olduğundan geniş ve ferah gösterdiğini göreceksiniz.