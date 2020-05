Gün ışığına yakın bir aydınlatma sağlayan sıcak ışıklarla kullanıldığında spot lamba evinizi ferahlatıyor. Salonda, giyinme odasında, mutfakta, banyoda ve evin diğer mekânlarında hem aydınlatma hem de dekorasyon öğelerini vurgulama işleviyle spot lamba kullanımı artıyor. Gömme ve sıva üstü seçenekleriyle veya bölgesel aydınlatma varyasyonlarıyla spot lamba giderek daha geniş bir kullanım alanı kazanıyor.

Aydınlatma dekorasyonun en önemli tamamlayıcı parçası ve evlerin olmazsa olmazı. Doğru aydınlatma ev dekorasyonunu ortaya çıkarıyor ve insana pozitif duygular aşılıyor. Her odaya uygun değişik aydınlatma seçenekleri mevcut. Giderek yaygınlaşan spot lamba da farklı uygulamalarıyla estetik ve işlevsel bir aydınlatma seçeneği sunuyor. Bu estetik seçenek küçük alanları olduğundan daha büyük gösterip mimari estetiği vurgularken doğal ışığa erişimi kısıtlı olan mekanların ve saatlerin kurtarıcısı oluyor. 24 saat yaşayan ev mekanlarında spot lamba girdiği her odaya estetik ve ışık saçıyor. Daha çok koridor, antre, mutfak, banyo ve giyinme odasında daha çok tercih edilen spot lamba, tüm odalarda ayrıca bölgesel aydınlatma olarak da karşımıza çıkıyor. Her odada farkı aydınlatma seçeneklerinin yanında destekleyici unsur olarak da spot lamba kullanılabiliyor.







Spot Lamba Çeşitleri

Spot lamba gömme veya sıva üstü uygulama çeşitlerine sahip. Gömme spot lamba çözümü zemin, tavan ve duvarların yanı sıra mobilyalara da uygulanabiliyor. Spot lamba uygulandığı alana daha aydınlık ve modern bir hava katıyor. Gömme spot lambalar çeşitleri evlerde daha çok antre, merdiven, koridor, giyinme odaları, mutfakta kullanılıyor. Sıva üstü raylı spot lamba çeşitlerinin kullanımıysa daha geniş. Özellikle alanı çok geniş olmayan ve az gün ışığı alan evlerin kurtarıcısı olarak her odaya uyum sağlıyor. Çok başlı sıva üstü raylı spot lamba sıcak renklerde ışık kullanıldığında evin gün ışığı eksiğini telafi ediyor. Tablo aydınlatması, yatak odasında yatak başucu okuma aydınlatması, vitrin içleri, şömine gibi odak noktalarında bölgesel aydınlatma amaçlı spot lamba çeşitleri kullanılıyor.













Her Oda İçin Spot Lamba Önerileri

Spot lamba seçeneği estetik duygusu güçlü yeni nesil aydınlatmalarda ve tüm ev dekorasyonunda rahatlıkla kullanılabilir. Her odanın genişliğine göre bir spot lamba var. Spot lambalar odayı aydınlatırken ev dekorasyonunda vurgulamak istediğiniz öğelere dikkat çekmek için kullanılabiliyor. Spot lamba çeşitlerinin ev dekorasyonunda oldukça zengin bir kullanım alanı var. Örneğin spot lamba salonda bölgesel aydınlatma unsuru olarak gittikçe daha sık kullanılıyor. Sevdiğiniz bir tabloya, sergilenmesini istediğiniz bir objenin bulunduğu vitrine, televizyon ünitesi nişlerine, şu köşede duran heykele veya bu köşedeki şömineye… Kısacası görünür olmasını istediğiniz her alana dönük aydınlatma çözümlerinde spot lamba çeşitleri ön plana çıkıyor ve odak noktaların aydınlatılmasında iş görüyor. Doğal gün ışığı almayan veya geceleri dolu dolu yaşayan salon ve yatak odalarında raylı sıva üstü spot lambalar sıkça tercih ediliyor. Bu gibi durumlarda günışığı paletine yakın sıcak renklerde led ışık seçimi yapılması daha isabetli. 2500-3300 Kelvin aralığında sıcak ışık kullanımı istenen etkinin yakalanmasını sağlıyor. Spot lambada led ışık kullanılması en iyi fikir. Çünkü led ışık ürünleri uzun ömürlü ve tasarruflu aydınlatma unsurları olarak dikkat çekiyor.





Bölgesel aydınlatmada spot lamba…



Mutfak aydınlatmasında spot lamba tercihi giderek yaygınlaşıyor. Tezgâh üstü ve tavandaki spot lamba özellikle alanı dar ve doğal ışık alamayan mutfaklarda kurtarıcı rolü oynuyor. Spot lamba genel olarak küçük mekanları olduğundan daha geniş gösteriyor. Banyolarda da ışık ve aydınlatma çok önemli. Diş fırçalama, makyaj yapma gibi işlemlerin sağlıklı olması için bol ışık gerekiyor. Banyolara özel spot lamba çözümleri burada da yardımınıza koşuyor. Spot lamba en çok giyinme odasında kullanılıyor. Gömme spot lamba dolap içlerini, sıva üstü spot lamba ise tüm odayı aydınlatıyor. Giyinme odasında da tavana yerleştirilen gömme spot lamba tercih edebilirsiniz. Spot lambalar sayesinde ışığın eşit yayılması giyinme odanızda size kolaylık sağlayacak. Hazırlanmanıza yardımcı olacak. Spot lamba sözünü ettiğimiz bu alanların dışında yatak odası, antre ve koridorlarda da aydınlatma ve dekorasyon çözümlerinde kullanışlı bir öğe olarak dikkat çekiyor.