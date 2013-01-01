Harfi harfine trend içinde yaşıyoruz!

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Herhangi bir mesaj kaygısı olmadan, evimize dilediğimizi yazıp çiziyoruz!

Herhangi bir mesaj kaygısı olmadan, evimize dilediğimizi yazıp çiziyoruz! Artık basılı dünyanın karakterleri tema yazı tipleri olarak değişik tasarımlarla evimize canlılık katıyor. Özellikle grafik tasarımcıların dekoratif ürünlere de el atmasıyla evimizin duvarları dile gelip bize değişik tasarımlar ile bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Perde panolarından dolaplara, ayakkabılıktan oturduğumuz sandalyeye kadar her eşya ile çevremize bir mesaj vermemiz mümkün. Sizin de söyleyecek birkaç sözünüz varsa tasarım örneklerinden ilham alıp, tarzınıza uygun konsepti oluşturabilirsiniz.