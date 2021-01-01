Evdeki sayıları gittikçe artan, saklamakta ve bazen de bulmakta güçlük çekilen eşyalar, derli toplu bir hayat sürmeyi imkansız hale getiriyor. Bu nedenle hem doğal hem de estetik görüntüsüyle dikkati çeken hasır sepet gibi eşya düzenleyicilere ilgi artıyor. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz eşyaları evinizin düzenini ve atmosferini bozmadan her dakika elinizin altında bulundurabilirsiniz!
Genellikle hasırotu veya rafya gibi malzemelerin örülmesiyle hazırlanan hasır sepet, şık ve doğal görüntüsüyle evlerde sıkça kullanılan eşyalardan biri haline geldi. Salon, mutfak, yatak odası, banyo, balkon, bahçe gibi evin her yerinde kullanılabilen sepetler karmaşa yaratarak göz zevkini bozan eşyaların derli toplu bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Kalın ya da ince örgüleri içeren farklı tasarımlar her zevke hitap eden alternatifler sunuyor. Farklı geometrik şekiller ve kapaklı/kapaksız seçeneklerle gelen hasır sepet içinde aklınıza gelen ürünü muhafaza edebilirsiniz.
Her ne kadar hasır sepet modellerinin tek renk olacağı düşünülse de farklı renk alternatifleri de var. Beyaz, gri, yeşil, siyah sepetlere de kolayca ulaşabilir, mobilyalarınızla uyumlu renklerle dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Hatta desenli sepetler bile bulabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle halat saplı hasır sepet modelleri ev dekorasyonunda ön plana çıkıyor, iç mimarlar tarafından öneriliyor. Bu sepetler plastik gibi geri dönüştürülemez ve doğaya zararlı malzemelerle üretilen eşyaları evinde kullanmak istemeyenler için de mükemmel bir seçenek. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ev ve yaşam alanlarının konuşulduğu günümüzde bu tarz materyallere ve eşyalara olan ilgi de durmaksızın artıyor. Siz de evinize hasırın doğallığını ve sıcaklığını getirmek istiyorsanız hiç düşünmeden ilk adımı atabilirsiniz…