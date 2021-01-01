Evde kalabalık ve karmaşaya neden olan eşyalar, derli toplu bir hayat sürmeyi zor hale getiriyor. Bu nedenle hem doğal hem de estetik görüntüsüyle dikkati çeken hasır sepet gibi eşya düzenleyicilere ilgi artıyor. Kalın ya da ince örgüleri içeren farklı tasarımlar her zevke hitap eden alternatifler sunuyor. Siz de evinize hasırın doğallığını ve sıcaklığını getirebilirsiniz.

Evdeki sayıları gittikçe artan, saklamakta ve bazen de bulmakta güçlük çekilen eşyalar, derli toplu bir hayat sürmeyi imkansız hale getiriyor. Bu nedenle hem doğal hem de estetik görüntüsüyle dikkati çeken hasır sepet gibi eşya düzenleyicilere ilgi artıyor. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz eşyaları evinizin düzenini ve atmosferini bozmadan her dakika elinizin altında bulundurabilirsiniz!

Kalabalık Yaratan Eşyalara Son

Genellikle hasırotu veya rafya gibi malzemelerin örülmesiyle hazırlanan hasır sepet, şık ve doğal görüntüsüyle evlerde sıkça kullanılan eşyalardan biri haline geldi. Salon, mutfak, yatak odası, banyo, balkon, bahçe gibi evin her yerinde kullanılabilen sepetler karmaşa yaratarak göz zevkini bozan eşyaların derli toplu bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Kalın ya da ince örgüleri içeren farklı tasarımlar her zevke hitap eden alternatifler sunuyor. Farklı geometrik şekiller ve kapaklı/kapaksız seçeneklerle gelen hasır sepet içinde aklınıza gelen ürünü muhafaza edebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz Yerler

Hasır sepet evinizin her bir köşesinde pratik şekilde kullanılabilir. Örneğin;

Banyonuza veya yatak odanıza kapaklı büyük bir modelini yerleştirerek yıkayacağınız eşyaları içinde biriktirebilirsiniz.

Banyonuzda havlu, sabun, kişisel bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri gibi eşyaları derli toplu şekilde tutabilirsiniz.

Yatak odanızdaki çekmecelerin içine yerleştirerek gözlük, saat, kolye, küpe gibi aksesuarlarınızla çorap, iç çamaşırı gibi eşyalarınızı düzenleyebilir, ihtiyaç duyduklarınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

Salonda gazete, dergi ve kitaplarınızı koymak için kullanabilirsiniz.

Şarj aleti, kablo, power bank, kumanda, kulaklık gibi cihazları içine koyabilirsiniz.

Mutfak dolaplarınızın içine veya tezgâhın üzerine yerleştirerek çeşitli sebze ve meyveleri daima elinizin altında tutabilirsiniz. Ayrıca ekmeklerinizi de içine koyabilirsiniz. Hasır sepet mutfağınıza hoş bir hava katacaktır.

Ev bitkilerinizin saksılarını hasır sepetlerle giydirerek evinize güzel bir dokunuş yapabilir, dekorasyonda bütünlüğü yakalayabilirsiniz.

Çocuklarınızın oyuncaklarını toplamak için yararlanabilirsiniz.

Kütüphane raflarının bazıların yerleştirerek evinize hoş bir görüntü katmanın yanı sıra istediğiniz eşyaları içinde saklayabilirsiniz.





Farklı Renk Seçenekleri de Var

Her ne kadar hasır sepet modellerinin tek renk olacağı düşünülse de farklı renk alternatifleri de var. Beyaz, gri, yeşil, siyah sepetlere de kolayca ulaşabilir, mobilyalarınızla uyumlu renklerle dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Hatta desenli sepetler bile bulabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle halat saplı hasır sepet modelleri ev dekorasyonunda ön plana çıkıyor, iç mimarlar tarafından öneriliyor. Bu sepetler plastik gibi geri dönüştürülemez ve doğaya zararlı malzemelerle üretilen eşyaları evinde kullanmak istemeyenler için de mükemmel bir seçenek. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ev ve yaşam alanlarının konuşulduğu günümüzde bu tarz materyallere ve eşyalara olan ilgi de durmaksızın artıyor. Siz de evinize hasırın doğallığını ve sıcaklığını getirmek istiyorsanız hiç düşünmeden ilk adımı atabilirsiniz…



