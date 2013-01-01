Havuza atlamaya hazır mısınız?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz kapıda... Size özel, masmavi ve istediğiniz zaman serinleyebileceğiniz bir havuza ne dersiniz?

Şehirden uzaklaşmadan ve kalabalık tatil bölgelerini tercih etmeden havuz keyfi yaşamak artık ulaşılamayan bir lüks değil. Siz de farklı ebatlarda ve derinliklerde bir havuz tasarımıyla bahçenizde serinlik keyfini kolaylaştırabilirsiniz.

Bahçenize ya da evinizin önüne havuz yaptırmanın maliyeti kullanılacak alan metrakaresi ve malzemeye göre değişiyor.

Ayrıca süs ve yüzme havuzu için güvenlik, hijyen ve bakım kurallarına da ekstra önem vermeniz şart.



Havuz firması adresleri

www.arites.com.tr

www.sankurt.com

www.erkoc.net

www.netahavuz.com

www.canhavuz.com

www.tekimsan.com.tr

www.dekarthavuz.com