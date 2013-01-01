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Kara tahta yapımı

Evinizde retro bir hava yaratmak için nostaljik kara tahtalardan yapmaya ne dersiniz? Üzerine notlar da yazabilirsiniz!
Yazı: Fatma Karaca/Heygirl

Malzemeler:
Kara tahta boyası
Boya fırçası
Kalın mukavva karton
Tebeşir
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