Kara tahta yapımı

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Evinizde retro bir hava yaratmak için nostaljik kara tahtalardan yapmaya ne dersiniz? Üzerine notlar da yazabilirsiniz!

Yazı: Fatma Karaca/Heygirl



Malzemeler:

Kara tahta boyası

Boya fırçası

Kalın mukavva karton

Tebeşir

