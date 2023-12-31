Kışın evinizi ve ruh halinizi aydınlatacak 5 kolay dekor tüyosu

Günler kısaldıkça ve evlerimiz karanlıklaştıkça loş ışık ve soğuk havanın ruh halimizi etkilemesi kolaylaşıyor. Bu yıl sonbahar ve kış hüznünü yenmeye kararlıysanız deneyebileceğiniz bilimsel olarak desteklenen bazı yöntemler vardır ve ayrıca evinizin dekorunu, mekanınızı neşeli bir vaha haline getirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Baharın gelmesini dilemeye başlamadan önce kanepede kıvrılıp geçirebileceğiniz çok az gün olsa da, bu kolay dekorasyon tüyoları bu kış evinizi daha hafif, daha parlak ve daha samimi bir dinlenme yeri haline getirecek. Tasarımcı Nicole Gibbons'a göre tek gereken yeni bir kat boya, özenle seçilmiş bazı pencere uygulamaları ve birkaç canlı bitki. Bir odadaki ampulleri değiştirmek gibi basit bir değişiklik bile odanızın daha neşeli görünmesini sağlayabilir. İşte sonbahar ve kış hüznüyle savaşmanıza yardımcı olacak bir ev tasarlamanın tasarımcılar tarafından onaylanmış 5 yolu...

1. Parlak, Sıcak Boya Rengi Üzerine Fırçalayın

Oturma odası veya mutfak gibi kışın en çok takılmayı tercih ettiğiniz mekanlarda duvarların boya rengini düşünün. Kış gerçekten gelmeden önce, odayı sıcak alt tonlarla nötr bir renge boyamayı düşünün. Gibbons, "Bu, mekanınıza temiz, parlak bir his getirecek ve rahat, neredeyse fildişi rengindeki kış beyazı görünümü, evinize yumuşak ve rahat bir sıcaklık katacak" diyor. Siz ve aileniz tüm kışı mutfakta geçirirseniz, bu kremsi beyaz odayı daha az steril ve daha davetkar hissettirecektir.

Peki biraz daha fazla renk arzuluyorsan? Gibbons, "Soğuk, kasvetli bir kış sırasında bir alanı aydınlatan ve canlandıran ve aynı zamanda yıl boyunca harika görünen canlı tonları da seviyorum. Parlak, havadar bir renk, ışığı yansıtacak ve bir odanın açılmasına yardımcı olacaktır" diye açıklıyor.

2. Canlı Bitkilerden Yararlanın

Pencerenizin dışındaki ağaçlar çıplak olsa bile bu kış yine de evinize yapraklı yeşillikler getirebilirsiniz. Bitkiler sadece bir odaya renk ve hayat katmakla kalmıyor, Gibbons, çalışmaların doğanın varlığının kan basıncını düşürebildiğini ve kaygıyı azaltabildiğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Tavsiyemiz: bakımı kolay bazı ev bitkileriyle başlayın, böylece yeni bitki yavrularınızı hayatta tutma endişesi duymadan, stresi ortadan kaldıran tüm faydalardan yararlanabilirsiniz.

3. Ampulleri Kapatın

Daha az saat güneş ışığı ve daha bulutlu gökyüzü, sonbahar ve kış hüznüne katkıda bulunan büyük bir faktördür. Gibbons, evinizin içinin aydınlık ve güneşli görünmesini sağlamak için, en az enerji kullanarak en fazla ışığı yayan LED ampullere geçmenizi öneriyor (bonus: aynı zamanda elektrik faturanızdan da tasarruf edeceksiniz). Odayı çok sade göstermeden aydınlatacak yumuşak beyaz LED ampulleri arayın.

4. Işığın içeri girmesine izin verin

Kışın pencerelerden daha az doğal ışık akışı olduğundan, dekorunuzun mevcut az miktardaki güneş ışığını en üst düzeye çıkardığından emin olun. Gibbon'un önerisi: Işığı engellemeyecek şeffaf perdelerin yanı sıra şık geri çekilebilir perdeleri tercih edin. Perde çubuğunu veya braketlerini takarken, bunları pencere çerçevesinin biraz dışına yerleştirdiğinizden emin olun, böylece perdeler açıldığında pencerenin kenarlarını engellemezler.

Kontrol edin: Pencereleri kapatan bitkiler, mobilyalar veya lambalar gibi bir şey var mı? Daha fazla ışığın içeri girmesi için bu eşyaların yerini değiştirin.

5. Renk Patlamaları Ekleyin

Kış dekorasyonu denince doğal olarak aklımıza daha koyu, daha karamsar tonlar geliyor. Ancak Gibbons bu yıl yeni bir şeyler denemenizi tavsiye ediyor. "Alanınızı daha da aydınlatmanıza yardımcı olmak için örtülerinize ve yastıklarınıza eğlenceli renk tonları katın" diyor. Sıcak kırmızı kırlentler veya bulaşık havluları mekana enerji katacak ve kendini biraz fazla ciddiye alan dekorlardan ziyade oyunculuk hissi sizi daha çok gülümsetecektir. Manzara değişikliği yapmak istediğinizde değiştirebileceğiniz ucuz kırlent kılıfları satın alın.