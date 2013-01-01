Komodin seçerken bunlara dikkat

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Yatak odanız için en doğru komodinin hangisi olduğun biliyor musunuz?

1. Yükseklik

Nasıl ki yatakların yerden yüksekliği ve genişliği eşit değilse, komodinlerin de yükseklik ve genişlikleri aynı değildir. Komodin seçerken komodinin boyunun şilte ile aynı yükseklikte ya da beş-altı cm kadar daha yüksek olmasına özen gösterin. Böylece kitabınıza ya da başucu sürahisi gibi eşyalara uzanırken rahat edersiniz.



2. Derinlik

İdeal bir komodinini derinliği 60 cm civarındadır. Eğer gereğinden daha derin bir komodin seçerseniz hem kullanışsız olma ihtimali vardır hem de mekan içindeki trafiği engelleyebilir.



3. Depolama

Komodinler küçük aksesuarları ve pek çok eşyayı saklamak için çok iyi bir fikir. Açık raflı ya da çekmeceli alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Kitap, gözlük, dergi gibi başucunda en çok kullanılanları saklayabilirsiniz.



4. Denge

Komodin ölçüsü yatağın ölçüsüyle dengeli olmalı. Eğer çok büyük bir karyolanız varsa ufak bir komodin yanında iğreti durabilir. Bununla beraber dar bir yatağın yanında çok büyük bir komodin orantısız durur. İki kapılı ayaklı ve geniş komodinler büyük yatağın yanında hem orantılı durur, hem de depolama alanı sayesinde kullanışlı olur.



5. Tarz

Komodini tarz olarak mutlaka karyolanıza uydurmak zorunda değilsiniz. Hatta farklı tarzları kombinlemeniz yatak odanıza karakter katacaktır. Malzeme seçimi konusunda da benzer bir yol izleyebilirsiniz. Sadece komodinin yatağı birkaç şekilde tamamlıyor olmasına dikkat edin. Örneğin ayakların aynı malzemeden yapılmış olması gibi.



6. Karıştır-yakıştır

Nasıl ki komodinler karyolaya uymak zorunda değilse, iki ayrı komodin de birbirine uymak zorunda değil. Yani yatağınızın bir tarafına aynalı bir komodin koyarken, diğer bir tarafına lake bir komodin de yerleştirebilirsiniz.



7. Yüzey seçimi

Eğer komodin üzerine takı, saat, kitap ya da su bardaği gibi sık sık bir şeyler koyanlardansanız komodini seçerken çizilmelere dayanıklı bir malzemeden olmasını özen gösterin. Örneğin kumaş kaplı bir komodin almak istiyorsanız üzerine de üst tablanın büyüklüğünde bir cam kestirerek daha pratik kullanabilirsiniz.



8. Yaratıcı

Ufak bir şifoniyeri, bir kahve sehpasını, sandalye, tabureyi ya da yüksekçe bir pufu da komodin olarak kullanabilirsiniz.



Evim Dergisi'nden derlenmiştir.