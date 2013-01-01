Yatak odanız için en doğru komodinin hangisi olduğun biliyor musunuz?
1. Yükseklik
Nasıl ki yatakların yerden yüksekliği ve genişliği eşit değilse,
komodinlerin de yükseklik ve genişlikleri aynı değildir.
Komodin seçerken komodinin boyunun şilte ile aynı yükseklikte
ya da beş-altı cm kadar daha yüksek olmasına
özen gösterin. Böylece kitabınıza ya da başucu sürahisi
gibi eşyalara uzanırken rahat edersiniz.
2. Derinlik
İdeal bir komodinini derinliği 60 cm civarındadır. Eğer gereğinden
daha derin bir komodin seçerseniz hem kullanışsız
olma ihtimali vardır hem de mekan içindeki trafiği
engelleyebilir.
3. Depolama
Komodinler küçük aksesuarları ve pek çok eşyayı saklamak
için çok iyi bir fikir. Açık raflı ya da çekmeceli alternatifleri
değerlendirebilirsiniz. Kitap, gözlük, dergi gibi başucunda
en çok kullanılanları saklayabilirsiniz.
4. Denge
Komodin ölçüsü yatağın ölçüsüyle dengeli olmalı. Eğer
çok büyük bir karyolanız varsa ufak bir komodin yanında
iğreti durabilir. Bununla beraber dar bir yatağın yanında
çok büyük bir komodin orantısız durur. İki kapılı ayaklı
ve geniş komodinler büyük yatağın yanında hem orantılı
durur, hem de depolama alanı sayesinde kullanışlı olur.
5. Tarz
Komodini tarz olarak mutlaka karyolanıza uydurmak zorunda
değilsiniz. Hatta farklı tarzları kombinlemeniz yatak
odanıza karakter katacaktır. Malzeme seçimi konusunda
da benzer bir yol izleyebilirsiniz. Sadece komodinin yatağı
birkaç şekilde tamamlıyor olmasına dikkat edin. Örneğin
ayakların aynı malzemeden yapılmış olması gibi.
6. Karıştır-yakıştır
Nasıl ki komodinler karyolaya uymak zorunda değilse, iki
ayrı komodin de birbirine uymak zorunda değil. Yani yatağınızın
bir tarafına aynalı bir komodin koyarken, diğer
bir tarafına lake bir komodin de yerleştirebilirsiniz.
7. Yüzey seçimi
Eğer komodin üzerine takı, saat, kitap ya da su bardaği
gibi sık sık bir şeyler koyanlardansanız komodini seçerken
çizilmelere dayanıklı bir malzemeden olmasını özen gösterin.
Örneğin kumaş kaplı bir komodin almak istiyorsanız
üzerine de üst tablanın büyüklüğünde bir cam kestirerek
daha pratik kullanabilirsiniz.
8. Yaratıcı
Ufak bir şifoniyeri, bir kahve sehpasını, sandalye, tabureyi
ya da yüksekçe bir pufu da komodin olarak kullanabilirsiniz.