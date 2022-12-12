Pati dostu Petra Koltuk Takımı ile hem siz hem de küçük dostunuz çok rahat!

Evdeki sevimli ve yaramaz dostlarımız zaman zaman mobilyaları yıpratabiliyor. Bunun için örtü örtmek, ona tırmalama tahtası almak, uzaklaştırıcı spreyler kullanmak gibi çözümler bulsak da bütün bunlar yeterli olamayabiliyor. Her zevke hitap eden, göz alıcı koleksiyonlarıyla fark yaratan Enza Home, evcil hayvan sahiplerine “pati dostu” bir koltuk takımı sunuyor.

Petra Koltuk Takımı, pati dostu kumaşı sayesinde dayanıklılık, konfor ve şıklığı buluşturuyor. Temizliği kolay ve bir o kadar da dayanıklı olan kumaşa sahip Petra Koltuk Takımı, sevimli dostlarımızın tırmalamalarına karşı yüksek dayanım sağlayarak uzun yıllar kullanım imkanı sunuyor. Fonksiyonelliğiyle de dikkat çeken Petra Koltuk Takımı, 3’lü koltuk ve 2’li koltuk modüllerinde bulunan kol mekanizmasının yanlara doğru açılma özelliğiyle ekstra oturum alanı, yukarıya doğru kademeli açılma özelliğiyle ise gerektiğinde sehpa, uzanıldığında ise baş desteği yaratıyor. Konforlu sırt minderleriyle rahatlığı taçlandıran 3’lü koltuk ve 2’li koltuk modülleri, sırt minderleri kaldırıldığında oluşan oturum genişliği sayesinde yatak olarak da kullanılabiliyor.

Petra Koltuk Takımı’nın özellikleri bununla da bitmiyor. 3’lü koltuk modülünde bulunan wireless ve USB şarj ünitesi, teknolojik cihazlarınızı kolayca şarj edebilmenizi sağlıyor. Yüksek ayakları sayesinde temizlikte kolaylık sunan Petra’nın ceviz ahşap ayaklı ve metal ayaklı olmak üzere; ergonomik oturuma sahip, modern stilde iki farklı berjer alternatifi de bulunuyor. 3’lü ve 2’li koltuk modüllerinin ise füme ve ceviz olmak üzere 2 farklı ayak renk seçeneği mevcut.

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