Yazları serin ve konforlu bir uyku geçirmemizi sağlayan pike takımları en çok tercih edilen uyku setlerindendir. Peki pike takımlarının bu kadar tercih edilmesinin sebebi nedir? Pike takımı alacaklar nelere dikkate etmelidir? Bu yazıda aradığınız cevapları bulacaksınız.

Uyku setleri arasında en yaygın olarak tercih edilen; pike takımı setleridir. Pike takımlarının yaygın olarak tercih edilmesinin başlıca sebebi yaz aylarında sıcaktan koruması, sağlıklı ve konforlu bir uyku sunmasıdır. Kış aylarında kolayca kaldırılıp, saklanabilir. Az yer kapladığından saklama alanı konusunda tasarruf sağlar. Peki neden pike takımı tercih edilmeli, pike takımları seçiminde nelere dikkat edilmeli? Bu soruların yanıtını yazıda bulabilirsiniz.





Pike Takımı Nedir

Pike takımları yastık kılıfı, çarşaf ve pikeden oluşan takımlardır. Yorgan ya da battaniye geçirmek için bir alanı yoktur. Pikeler düz bir örtü şeklinde tasarlanmışlardır. Kullanımı yaz için uyundur. Ancak bazen insanlar pike takımlarını kışın yatak örtüsü olarak da kullanabilmektedir.





Neden Pike Takımları

Pike takımları serin ve rahat bir uyku yaşamanız için buna uygun kumaşlardan tasarlanmış uyku setleridir. Yazları yorgan, battaniye gibi uyku ürünleri tercih etmek uyku kalitenizden çalacaktır. Sıcaktan uyuyamamanıza ve aşırı terlemenize neden olarak sağlıklı bir uyku uyuyamamanıza neden olur. Pike takımları ise sizi serin tutarak sağlıklı ve konforlu bir uyku geçirmenizi sağlar. Kışın ise pike takımlarını kaldırmak ve saklamak kolaydır. Az yer kapladığı için saklama alanından tasarruf etmenizi sağlar. Bazen de pike takımları kışın kaldırılmak yerine yatak örtüsü ya da battaniye olarak kullanılmaktadır. Pike takımları böyle bir kullanıma da olanak sağlar.





Pike Takımı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pike takımları yazın serin ve konforlu bir uyku sağlar. Ancak yanlış pike takımı seçimi uyku konforunuzdan çalacaktır. Pike takımının içeriğindeki malzemeler, pikenin kalınlığı, rengi ve deseni doğru pike takımını bulurken incelemeniz gereken başlıklar. Şimdi bu başlıklara beraber bakalım.





Doğru Marka Tercihi

Doğru pike takımı seçmek için öncelikle güvendiğiniz bir markayı tercih etmeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde uygun olmayan materyaller ile yapılmış pike takımları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlıksız materyaller ile yapılmış pike takımları bakteri üretebilir ve sağlıklı bir uyku yaşamanızı engeller.





Pike Takımında Kullanılan Malzeme

Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey pike takımının yazın sıcağı engelleyen malzemelerden üretilmiş olmasıdır. Yazın serin bir uyku yaşamak için kullanılan pike takımları, eğer doğru malzemeler kullanılarak üretilmemişse yatağınızda sıcaklamanıza ve sıcaktan uyuyamamanıza neden olabilir.





İncelik - Kalınlık

Pike takımları seçiminde dikkat edilmesi gereken bir başka konu kullanıcı tercihleridir. Pikenin inceliği bazen kişiyi rahatsız eder. Bu durumda pikesi ince olan pike takımlarından uzak durulmalıdır. Bazen de tam tersi durum yaşanır. Sıcaktan fazla etkilenen, sıcak yüzünden uykusu bölünen, aşırı terleyen insanlar pike takımı seçerken ince pikeye sahip olan pike takımlarını tercih etmelidir.





Renk ve Desen

Pike takımının malzemesinin, güvenilir bir marka olmasının, inceliğinin ya da kalınlığının yanı sıra rengi ve deseni de önemlidir. Estetik olarak beğenebileceğiniz, size hitap eden renkler ve desenler arasında tercih yapmalısınız. Sağlıklı ve güvenilir pike takımları arasından, size uygun olan, sevebileceğiniz renklere ve desenler sahip pike takımını seçmelisiniz.

