Sezonun trend bahçe dekorasyon örnekleri

Verandanıza eklemeler yapmaktan bir boya fırçası ile duvarın görüntüsünü tamamen değiştirmeye kadar bu örnekler dışarı çıktığınızda içinizin açılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bahçeyi şekillendirmek, iç mekan tasarımıyla hemen hemen aynı düzeyde özen gerektirmektedir. Siz de Tüm alternatifler arasından kendi bahçenize uygun olana https://qua.com.tr adresinin zengin ürün kataloğunu inceleyerek karar verebilirsiniz.

Bahçenizin büyüklüğü ne olursa olsun, dekorasyon eğlenebileceğiniz bir iştir. Yeni bir dekorasyona imza atmak aslında sanıldığı kadar da büyük bir maliyet gerektirmez. İşin özünde bahçe dekorasyon örneklerine bakıldığında, genel olarak küçük çaplı değişimlerin bile ne kadar etkileyici sonuçlar verdiği görülecektir.

Uygun Fayans ve Çim Seçimi

Bahçe dekorasyonun en can alıcı noktası, dinlenme alanları arasındaki geçişleri kapsayan patikalar ve patikaların etrafındaki çimlerdir. Çabuk büyüyen çimler kullanmak, en iyi tercih olacaktır. Söz konusu fayans olunca işler değişmektedir. Piyasada birçok fayans seçeneği mevcuttur. Ancak söz konusu havuz çevresi, patikalar ya da genel toplanma noktaları olduğunda mozaik desenli fayanslar büyük ilgi görmektedir. Özellikle birçok farklı renk ve boyut seçeneğine ek olarak benzersiz desenlere sahip olması, fayansların yaptığınız bahçe dekorasyonunun kahramanı olduğunu göreceksiniz.

Küçük Teras ile Bahçe Manzarasına Kavuşun

Bir teras alanı, bir bahçe için mükemmel seçimdir. Ayrıca en çok tercih edilen trend bahçe dekorasyon örneklerinden birisidir. Veranda olarak kullanılan terasa bahçenin bir kısmını bölerek başlayabilirsiniz. Ayrıca verandada kullanacağınız mobilyalar, açık havada harika bir atmosferde yemek yemeniz, kitap okumanız, kahvenizi ve çayınızı yudumlamanız için mükemmel bir alan sunmaktadır. Ek olarak verandanıza doğal taş görünümlü fayanslar büyük bir fark katacaktır. Olası yağışlara karşı fayanslar arasından kaymaz yüzey modelleri tercih etmek ise büyük bir güvenlik önlemi sağlayacaktır. Bahçe dekorasyonunda sık sık kullanılan fayanslar, az bakım gerektirmesi, kolay kirlenmemesi ve kullanıcılara ekonomik çözümler sunması ile verandanıza farklı bir hava katacaktır.

Bahçenizi Eğlenceli Hale Getirin

Verandanızı ekledikten sonra bahçe içerisinde dinlenerek zaman geçirmek isteyeceğiniz bir alan oluşturmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda fayanslardan yapılmış bir yol ile bağlanan ve fazla büyük olmayan küçük bir alan dekore edebilirsiniz. Sahillerde kullanılan hasır şezlonglara ek olarak doğal görünümlü ahşap mobilyalar böyle bir alan için oldukça idealdir.

Bahçenize Uygun Aksesuar Seçimi

Evinizin tarzı ne olursa olsun, süslemeler onu bambaşka bir boyuta taşıyarak sıradanlıktan uzaklaşmanızı sağlar. Örneğin rustik taş kaplı duvarlarınız varsa, ona uyum sağlaması için geniş çömleklerin içerisine çiçekler dikebilirsiniz. Zaman geçireceğiniz bahçedeki oturma alanının da bahçe dekorasyonu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bundan dolayı ahşap bir masa etrafına doğal görünümlü oturma alanları yerleştirmek uygun seçim olacaktır. Romantik bir akşam yemeği için de bahçeler paha biçilmez mekânlardır. Bundan dolayı bahçenize rahatsız etmeyecek loş bir ışıklandırma yapmak oldukça gereklidir. Fayans seçimi karanlıkta yolunuzu kolay bulmanıza olanak sağlarken, ışıklandırma en güzel kutlamaların kapılarını aralayacaktır.

BU BİR REKLAMDIR.