Sonbaharda evinizi rahat ettirecek 7 basit ipucu

Çoğu insan için sonbahar çok çabuk geçer. Yine de bazı basit değişiklikler ve birkaç yaratıcı dekorla yaşam alanınızı bu sonbaharda rahat bir sığınak haline getirebilirsiniz.

SONBAHARDA EVİNİZİ RAHAT ETTİRECEK 7 BASİT İPUCU

1. Sıcak doku ve desenler kullanın

Sıcak bir renk paleti evinize doğal veya görsel bir sıcaklık katabilir. Yanmış portakallar, koyu kırmızılar veya toprak kahverengileri gibi renkler size ve misafirlerinize bilinçaltınızda bunun sonbahar olduğunu çağrıştırır.

Bu renkler sıcaklık yayar, böylece evinizdeki diğer önemli dekorların yanı sıra kilimleriniz, kırlentleriniz ve masa örtüleriniz için bordo döşemeleri veya diğer sıcak renkleri tercih edebilirsiniz.

Çaydanlık, bakır vazo veya şamdan gibi ev aksesuarlarınızda da bakır kaplamalar kullanabilirsiniz.

2. Yeni bir sonbahar kokusu ekleyin

Kokuların anılarımızı ve nostaljimizi tetikleyen bir tarafı vardır. Koku meraklısı olmayabilirsiniz ama deneyin, sonbaharda biraz rahatlık kattığını fark edeceksiniz.

Balkabağı baharatı sonbaharın modasıdır ama diğer gurme kokuları da tercih edebilirsiniz. Portakal ve tarçın karışımı veya çikolata, karamel, süt, konyak, şekerleme, badem ve daha fazlasını anımsatan kokular içerebilirler.

3. Sonbahar temalı mumlar kullanın

Yukarıda bahsettiğimiz kokuları yaymak için kokulu mumları kullanabilirsiniz. Ancak koku insanı olmasanız bile, o sıcaklık havasını yaymak için dekoratif bir mumdan daha iyi bir şey yoktur.

Unutkan bir tipseniz bunun yerine alevsiz, pille çalışan mumları tercih edebilirsiniz. Veya bu sonbaharda amber veya yumuşak sarı ampullere geçebilirsiniz. Ayrıca rahatlatıcı arka plan müziği veya yumuşak melodiler mumların yarattığı ambiyansı zenginleştirebilir.

4. Battaniye ve dekoratif yastıklar kullanın

Mobilyalarınızı yumuşak, sıcak battaniyeler ve dekoratif yastıklarla örtmek evinizi anında farklı bir havaya dönüştürebilir. Düz renkli yastıklar ve şallar yerine desenli yastıklar kullanmanın da zamanı geldi. Ayrıca ekstra sıcaklık için oturma odanızın ve yatak odanızın etrafına battaniyeler koyun.

Yastıklardan bahsetmişken, yenilerini almanıza gerek yok. Her mevsim değiştirebileceğiniz birkaç yastık kılıfını elinizin altında bulundurmanız yeterli.

5. Rahat bir okuma köşesi yaratın

En sevdiğiniz kitabınızla kıvrılabileceğiniz özel bir okuma köşesi oluşturun. Özel okuma köşenizi oluşturmak için Pinterest gibi sitelerden ilham alabilirsiniz.

Unutmayın, abartılı olmasına gerek yok ve hiçbir şey satın almanıza gerek yok. Oturma odanızdaki eşyaları değiştirin, rahat bir sandalye, yumuşak, sıcak bir battaniye ve kitaplarınız veya sıcak içeceğiniz için bir yan masa alın ve işte oldu!

6. Doğadan ilham alan dekor kullanın

Evinizde sonbahardan ilham alan dekorları kullanarak doğayla kucaklaşabilirsiniz. Çiçekleri çam kozalakları, ince dallar ve diğer doğal dallarla değiştirin; kendinizi rustik bir kırsaldaymış gibi hissedeceksiniz.

Yine bazı siteler bu süslemelerle kişiselleştirilmiş, yaratıcı bir süs oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Alternatif olarak sonbahar mevsimini onurlandırmak için meyve ve sebzeleri kullanabilirsiniz. Elma, balkabağı veya kabak gibi mevsim meyvelerini ya da sebzelerini mutfak tezgahınızda bir sepet içinde bulundurabilirsiniz.

Meyve ve sebzelerin iyi yanı ucuz ve yenilebilir olmaları ve sonbahar bittiğinde onları saklamanıza gerek kalmayacak olmasıdır.

7. Mutfakta sonbahar kokuları

Mutfakta bir şeyler pişirmek, mükemmel bir sonbahar etkinliğidir. Kurabiyeler, balkabağı veya elmalı turtalar diğer sonbahar ikramları gibi taze pişmiş ürünlerin aromasıyla evinizi canlı ve sıcak hale getirebilirsiniz.

Sonbahar aynı zamanda sıcak kakao veya çikolata gibi sıcak içeceklerin, çeşitli çayların veya kahvenin de zamanıdır.