Difenbahya, salonların ve ofislerin vazgeçilmezi. Bakımı, yetiştirilmesi, çoğaltılması son derece kolay olan difenbahya bitkisi baharla birlikte evlerimize geliyor.

Tüm aile fotoğraflarında arkada duran ailenin sessiz üyesi difenbahya. Pek çoğumuz adını bilmesek de aslında hafızamızın dekorunda o hep bir köşede var. Uzun saplı gövdesi, iri beyaz benekli yapraklarıyla hep canlı hep yeşil. Difenbahya geçmişte olduğu gibi bugün de yeşiliyle bizi kucaklamaya devam ediyor. Gelin bu güzel bitkiye evlerimizde ve iş yerlerimizde yer açalım.





Difenbahya Bitkisinin Özellikleri

Tropikal bir bitki olan difenbahya yılanyastığıgiller ailesine mensup. Difenbahya bitkisinin ana vatanı Latin Amerika ve Karayip adalarındaki tropik cennetler. Difenbahya sıcak iklimde biçimlendiği için 12 derecenin altında yaşamıyor. Dolayısıyla ülkemizde difenbahya kapalı mekân bitkisi olarak yetiştirilebiliyor. Difenbahya bakımı pratik olduğu ve hızlı büyüdüğü için dünyanın her yerinde ve ülkemizde süs bitkisi olarak tercih ediliyor. Difenbahya böylece salon dekorasyonlarının vazgeçilmezleri içerisine girmiş oluyor. Difenbahya saplı uzun bir bitki ve yaprakları iri iri. Açık ve koyu yeşilin tonlarını barındıran gösterişli yapraklar difenbahya güzelliğinin sırrı.





Difenbahya Çiçek Açar mı?

Difenbahya gövdesi ve yaprakları itibariyle kokusuz bir bitki. Bazı insanlar için kapalı mekanlarda çiçek kokusu rahatsız edici olabiliyor. Difenbahya güzel veya çirkin bir koku salgılamadığı için bu insanları rahatsız etmiyor. Çok özel koşullar altında difenbahya çiçek açabiliyor. Ancak bu gerçekten bizim iklimimizde çok ender yaşayabileceğiniz bir şey. Olduğu zaman da sizi çok mutlu eder. Gerçi difenbahya çiçekleri başka çiçeklerin yanında renk ve görünüm açısından çok sade kalıyor. Ama yine de çiçek açmış bir difenbahya sizi bitki sever arkadaşlarınız arasında yıldız yapar ve sırf çiçeği görmek için evinizi ziyaret edenler olur. Denemeye değer.







Difenbahya Bitkisinin Bakımı

Difenbahya kolay yetiştirilebiliyor ve çok hızlı büyüyor. Boyları 2 metreyi bulabiliyor. Aydınlığı seven difenbahya için en uygun yer tül perdelerin önü. Güneşi direkt almaması sağlıklı yaprak gelişimi için oldukça önemli. Yaprakları dayanıklı olmadığı için doğrudan gelen güneş ışınları yapraklarını yakıp kurutabilir. Difenbahya dar alanları sevmez. Sıkıştırmayın ve yapraklarının başka eşyalarla ve bitkilerle temasını engelleyin.



Difenbahya dengeli su ister. Yazın haftada iki kez, kışın ise haftada bir sulayın. Susuz kalan difenbahya kuruyabilir. Aşırı sulanan difenbahya ise çürüyebilir, unutmayın. Suyu toprağın her yerine ulaşacak şekilde dökmek önem taşıyor. Difenbahya sulamak için musluk suyunu direkt kullanmayın. Difenbahya için dinlendirilmiş su daha yararlı. Özellikle kış aylarında soğuk musluk suyunun difenbahya için zararlı olabileceğini göz önünde bulundurun. Musluk suyuna ilişkin bu püf noktasını diğer bitkileriniz için de aklınızda tutun. Difenbahya sulama sıklığı ve su miktarını keyfi biçimde değiştirmemeye özen gösterin. Düzen çok önemli. Kış aylarında difenbahya yetiştirilen ortam 12 derecenin altına düşmemeli. Difenbahya aşırı cereyandan ve sert rüzgârdan hoşlanmaz. Difenbahya tropik bir bitki. Sizin üşüdüğünüz havalarda difenbahya da üşüyor, unutmayın.



Difenbahya gevşek yapılı ve hava gözenekli toprak sever. Seralara danışarak difenbahya için ideal olan taze ve doğal toprağı alabilirsiniz. Eğer evinizdeki difenbahya kötü durumdaysa onu büyüklüğüyle uyuşacak taze toprakla doldurulmuş bir saksıya geçirmek mucizevi sonuçlar verebilir. Difenbahya içine girdiği yeni saksıya hızla uyum sağlayacaktır. Difenbahya için perlitli toprak kullanımı da tercih edilebilir, ancak bu çok yaygın bir uygulama değil. Difenbahya için senede bir kez toprak değişimi öneriliyor. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Toprak değiştirme periyodunu bitkinizi gözlemleyerek siz belirleyebilirsiniz. Daha seyrek toprak değişiminin ölümcül sonuçları olmuyor.



Sararmış ve çürümüş difenbahya yapraklarını makas yardımıyla budayın ya da gövdeyle bütünleştiği yerden yavaşça ayırın. Difenbahya bazen denge kurmakta zorlanabilir ve bir yana devrilebilir. Endişe etmeyin, bu difenbahya ölüyor demek değil. Böyle durumlarda bir çıta ve ip yardımıyla difenbahyanızın koluna girip kaldırabilir ve bitkiyi ayakta tutan su basıncını dengelemek için sulamaya daha çok özen gösterebilirsiniz.





Difenbahya Bitkisinin Çoğaltılması

Difenbahya bitkisinin bir diğer güzel özelliği kolayca çoğaltılabilmesi. Biyolojide vejetatif üreme olarak adlandırılan bu çoğalma biçiminde her dalın suyla veya toprakla temas edince köklenme becerisi bulunuyor. Uzayan difenbahyayı gövdesinden kesin. Saksıda kalan kısmın havayla temasını engellemek mum ya da silikon sıkın. Hava ile teması kesilen gövdenin yanlarından yeni yeni yapraklar çıkacak. Kesilen difenbahya dalını su dolu bir kaba veya şişeye yaprak suyun dışında kalacak şekilde daldırıp bekletirseniz, özellikle ilkbaharda bir hafta içerisinde kılcal köklerin geliştiğini gözlemleyeceksiniz. Köke yakın bir noktadan filizlenen bir difenbahya dalını seçerseniz köklenme olasılığı artıyor. Köklenen minik difenbahya toprağa ekildiğinde işlem tamamlanıyor. Pratik köklendirme imkânı difenbahya bitkisinin elden ele gezerek çoğaltılmasını, eve küçük bir saksıda gelen minik bir difenbahyanın serpilip çoğalarak evin birçok saksısını ele geçirmesini sağlıyor. Elbette siz isterseniz.





Difenbahya Yapraklarına Dikkat Edin

Güzel özelliklerini ve pratik bakımını anlatmaya doyamadığımız difenbahyanın tehlikeli bir yönü de var. Difenbahya yaprakları zehirli. Kazara difenbahya yaprağı yiyenlerin dili uyuştuğu ve bu insanlar saatlerce konuşamadığı için difenbahya bitkisinin İngilizce’deki bir diğer adı dumb cane yani dilsiz baston. Difenbahya yaprak ve gövdesinin yenmesi başka sağlık sorunlarını da tetikleyebiliyor. Bu yüzden özellikle çocukların difenbahya yapraklarından korunması gerekiyor.

