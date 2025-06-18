Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti
‘Aşkı Hatırla’ dizisinin galası, önceki akşam İstanbul’da gerçekleşti. Geceye damgasını vuran ikili Hande Erçel ve Barış Arduç sadece oyunculuklarıyla değil, zarif tarzlarıyla da tüm dikkatleri üzerlerine topladı.
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Daha önce Almanya'nın Köln kentinde ilk kez izleyiciyle buluşan “Aşkı Hatırla” dizisinin İstanbul galası dün akşam gerçekleştirildi.
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Galada başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç’un uyumu bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Davetliler, ikiliye “Barbie ve Ken gibi” yakıştırmasında bulundu.
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hande Erçel, partneri Barış Arduç’a övgü dolu sözler söyledi:
“On projede rol alsam, onunda da onunla oynamak isterim.”
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hande Erçel, partneri Barış Arduç’a övgü dolu sözler söyledi:
“On projede rol alsam, onunda da onunla oynamak isterim.”