Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti

‘Aşkı Hatırla’ dizisinin galası, önceki akşam İstanbul’da gerçekleşti. Geceye damgasını vuran ikili Hande Erçel ve Barış Arduç sadece oyunculuklarıyla değil, zarif tarzlarıyla da tüm dikkatleri üzerlerine topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 1

Daha önce Almanya'nın Köln kentinde ilk kez izleyiciyle buluşan “Aşkı Hatırla” dizisinin İstanbul galası dün akşam gerçekleştirildi. 

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Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 2

Galada başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç’un uyumu bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Davetliler, ikiliye “Barbie ve Ken gibi” yakıştırmasında bulundu. 

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Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 3

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hande Erçel, partneri Barış Arduç’a övgü dolu sözler söyledi:
“On projede rol alsam, onunda da onunla oynamak isterim.”

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Aşkı Hatırla dizisinin galası yapıldı! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 4

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hande Erçel, partneri Barış Arduç’a övgü dolu sözler söyledi:
“On projede rol alsam, onunda da onunla oynamak isterim.”