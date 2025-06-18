Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu bebeğinin cinsiyeti açıkladı
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Mutlu haberi paylaşan Gümülcinelioğlu, şimdi de bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.
Son olarak Disney Plus’un Aşkı Hatırla dizisi ile izleyici karşısına çıkan Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile evlenmişti.
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. İşleme detaylarıyla dikkat çeken şık elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Gümülcinelioğlu, festivaldeki pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Gümülcinelioğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beş aylık hamile olduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, erkek bebek beklediklerini açıkladı. Gümülcinelioğlu’nun mutluluğu yüzüne yansıdı.