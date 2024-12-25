Yılbaşına özgün sofralar için 13 parça önerisi

Bu özel geceye yakışan, özenle hazırlanmış, bol kahkahalı ve şıklığıyla göz kamaştıran yılbaşı sofralarında sevdiklerinizle unutulmaz anlara hazır olun. Yılbaşı gecesi masanızda şık ve özgün seçimlerle farkınızı ortaya koyun!

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Yılbaşına özgün sofralar için 13 parça önerisi - Resim : 1

Zara Home 4’lü peçete seti 1390 TL

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Yılbaşına özgün sofralar için 13 parça önerisi - Resim : 2

Villeroy & Boch tabak 4930 TL

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Yılbaşına özgün sofralar için 13 parça önerisi - Resim : 3

Feeling Good Inside tabak 2400 TL

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Yılbaşına özgün sofralar için 13 parça önerisi - Resim : 4

Matis Home Line peçete 840 TL