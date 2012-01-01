Yılın en popüler 12 çiçeği

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Dünya çapındaki renk otoritesi Pantone, 2014 yılının rengini orkide moru olarak açıklamıştı. Biz de bundan yola çıkarak, bu sene popüler olacak, mor tonlarındaki çiçekleri bir araya getirdik.

Derleyen: Elif Ergun Tunçer/EvBahçe



Mor renk, lüksü ve ihtişamı simgeler, hayal gücünü ateşler, yaratıcılığı teşvik eder.Biz de mis kokulu lavantayı, mor bir yağmuru andıran mor salkımı, baharın vazgeçilmezi sümbülü evinize taşıyın!





LAVANTA Lavandula officinalis

Ballıbabagiller ailesinden, Akdeniz kökenli bir bitkidir. Yarı çalımsı, çok yıllıktır. 20 santimetreyle bir metre arası boylanma yapar. Tüylü ve kısa saplı yaprakları vardır. Bahar aylarında açmaya başlayan mavi ve mor tonlarındaki çiçekleri güzel kokuludur. Geçirgen olduğu sürece her tür toprakta sağlıklı gelişir. Çiçek açması için mutlaka güneş görmesi gerekir. Işık isteği fazladır. Soğuğa karşı çok hassastır. İki yılda bir organik gübre ve kompostla toprağı destekleyin. Böylece çok daha sağlıklı gelişir. Sonbahar aylarında budayabilirsiniz.



