Zamansız ve özgür: Boho Stili

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Uyumsuz objelerin bir araya geldiğinde yarattığı uyumu ifade eden bohem stil, dekorasyonda kişiye özel kombinasyonlar yaratmaya ve özgün bir tat yakalamaya çalışıyor. Dekorasyonda şuana kadar bildiğiniz tüm normları unutturarak kişiye özel bir yaratım ortaya çıkarmanıza izin veren bohem tarz, özgürlüğüne de bir o kadar düşkün.

Yazı: EvBahçe Dergisi



Evinize boho-chic bir hava katmak istiyorsanız, farklı, özgün ve biraz da aykırı düşünmekten kaçınmayın. Bırakın eviniz özgürce kişiliğinizi ve benzersiz stilinizi yansıtsın!



Boho stilini eve yansıtmanın yolları

• Bohem-chic tarzının en belirgin özelliği bolca aksesuar kullanımıdır.

• Bohem bir mekan yaratmak istiyorsanız evinizi fazla su¨slemekten korkmayın; eski vazo ve lambalar, orta sehpa yerine vintage bavullar, retro detaylar ve çarpıcı sanat eserleriyle

evinizin giyimini tamamlayın.

• Duvarlarınızda ve mobilyalarınızda zengin, cesur ve koyu renkler kullanın.

• Zorlamadan modern parçaları antikalarla, pahalı objeleri ikinci el aksesuarlarla, femineni maskülenle kombine edin.

• Dönemleri, renkleri ve dokuları karıştırmaktan korkmayın, içgüdülerinize güvenin.

• Odalarınızı yerden duvara giydirin ve çarpıcı aksesuarlarla süsleyin.

• Şık objeleri eski parçalarla dengeleyin, renk kullanımında cesur olun ve mekanların doğal dokularını mutlaka değerlendirin.

• Mum ışıkları bu stilin olmazsa olmazları arasında.

• Kristal şamdanlar, çok renkli aplikler bu stilde avangarde bir etki yaratır.

• Ailenizden kalan antika parçalar, vintage objeler, bit pazarından aldığınız ikinci el eşyalar, eski fotoğraflar ve seyahat anılarınızı da evinizde özgu¨rce sergileyin.

• Mekânlarda eğlenceli bir romantizm yaratan rahat ve kullanışlı Viktoryen stili kanepe ve koltuklar en çok dikkat çeken mobilyalar. Kadife ve baskılı kumaş döşemeler kullanarak daha teatral bir atmosfer yaratabilirsiniz.



