Zeynep Ilıcalı’nın renkli kozası

Ilıcalı’nın evi farklı malzeme ve renklerin bir araya geldiklerinde ne kadar şık durabileceğini anlatan bir ders niteliğinde!

Yazı: Elif Seyrekbasan



Zeynep Ilıcalı tam bir tasarım tutkunu. Sahibi olduğu Thanx Co. mağazasında yaptıkları da bunun kanıtı. Bir dekorasyon tutkununun evinde sınır tanımayacağına emindik. Gittik, gördük! Ilıcalı’nın evi farklı malzeme ve renklerin bir araya geldiklerinde ne kadar şık durabileceğini anlatan bir ders niteliğinde.

Dekorasyonla ilgiliyseniz, hele de ilginç ve renkli aksesuarların peşindeyseniz Ulus’taki Thanx Co. mağazasını biliyorsunuzdur. Du¨nyanın dört bir yanından, renkli ve ilgi çekici ürünlerin özenle seçilip getirildiği bu mağaza hayranlık yaratıyor. Thanx Co.’nun ortaklarından biri de Zeynep Ilıcalı. O ayrıca; ev, otel, ofis gibi mekanların dekorasyonlarına da imza atıyor. Sadece yepyeni markalar ve ürünlerin peşinde olan bir kaşif değil yani... Bunu mesleğe dönüştürmüş güçlü bir kadın. Hal böyle olunca rengarenk ve tarz sahibi evinin

kapısını çaldık.