Delikanlı dizisi 2. bölümde neler oldu, 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Delikanlı', heyecan dozu yüksek 2. bölümüyle izleyiciyi geçmişin karanlık dehlizlerine götürürken, Yusuf’un intikam yolculuğunda kartlar yeniden dağıtıldı. Yaralı halde kaçarken hayatı bir gecede altüst olan Yusuf’un, küllerinden doğuşu ve düşmanlarıyla burun buruna gelmesi ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşattı. Peki, 'Delikanlı' 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Delikanlı 2. bölümü, Yusuf karakterinin geçmişten günümüze uzanan dramatik hikâyesiyle dikkat çekti.
DELİKANLI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir.
Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder. Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur.
Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.