'Delikanlı'nın bu akşam yayınlanacak 2. bölümünde neler olacak?
SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Delikanlı, bu akşam yayınlanacak olan 2. bölümüyle izleyiciyi derin bir adaletsizlik hikâyesine sürüklüyor. Kendi halinde bir yaşam sürerken, kusursuz bir tuzakla cinayet faili durumuna düşürülen Yusuf’un, darmadağın olan hayatını toplama çabasını izleyeceğiz. Yusuf, masumiyetini kanıtlamak için her şeyiyle savaşırken; geçmişin gölgesi peşini bırakmayacak...
Başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın 2'nci bölümü bu akşam ekranlara gelecek.
'Delikanlı’nın 2'nci bölümünde; polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir. Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder.
Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.
