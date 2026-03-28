Meryl Streep’ten Anne Hathaway’e övgü dolu sözler: O, dürüst ve karakterli bir kız
The Devil Wears Prada’nın devam filmi için geri sayım sürerken; Meryl Streep, çekim arkasında yaşananları ve rol arkadaşı Anne Hathaway’in setteki duruşunu övgü dolu sözlerle anlattı. İşte detaylar...
Sinema dünyasının en çok beklenen devam filmlerinden biri olan "The Devil Wears Prada 2", çekim aşamasında sadece moda dünyasını değil, sektörün etik değerlerini de gündeme taşıdı. Meryl Streep, verdiği son röportajda, Milano Moda Haftası'ndaki gerçek defile gözlemleri sırasında karşılaştıkları tabloyu ve rol arkadaşı Anne Hathaway’in bu duruma müdahalesini paylaştı.
MODERN GÜZELLİK STANDARTLARINA ELEŞTİREL BAKIŞ
Meryl Streep, günümüz moda dünyasındaki zayıflık takıntısının ulaştığı boyuttan duyduğu endişeyi dile getirirken, Hathaway’in çekim sürecinde sergilediği kararlı duruşu takdirle karşıladığını belirtti. Streep, Harper’s Bazaar’a yaptığı açıklamada modellerin durumunu şu sözlerle ifade etti:
"Sadece güzel ve genç değil, herkes bana genç görünüyor, aynı zamanda ürkütücü derecede zayıf olmalarından etkilendim."
"O DÜRÜST VE KARAKTERLİ BİR KIZ"
Streep, bu sorunun geçmişte kaldığını düşündüğünü ancak durumun ciddiyetini Hathaway’in de fark etmesiyle yapımcılarla iletişime geçildiğini aktardı:
"Tüm bunların yıllar önce çözüldüğünü sanıyordum. Annie de bunu fark etti ve hemen yapımcıların yanına giderek, filmimiz için hazırladığımız defiledeki modellerin bu kadar sıska olmayacağına dair söz aldı"
Hathaway’in filmdeki temsiliyet konusunda geri adım atmayan tavrını öven Streep, rol arkadaşı için "O, dürüst ve karakterli bir kız" ifadesini kullandı.
"TEDİRGİN EDİCİ" YOĞUN İLGİ
2006 yılında vizyona giren ilk film, yüksek moda dünyasının acımasız rekabetini bir asistanın gözünden beyaz perdeye taşımıştı. New York sokaklarında çekimleri tamamlanan ikinci film ise bu kez devasa bir hayran kitlesi ve medya baskısı altında gerçekleşti.
Streep, set ortamındaki yoğun ilgiyi "tedirgin edici" olarak tanımlarken, polisin kalabalığı kontrol etmekte zorlandığı anları paylaştı.