Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dilek Taşı isimli yeni dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşıyor. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dilek Taşı dizisinin hazırlık çalışmaları devam ederken çekimler yakın zamanda başlayacak. Tam tarih henüz duyurulmadı.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

DİLEK TAŞI BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLDU

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı’nın başrol oyuncuları netleşti. Hazırlık çalışmaları devam eden dizi Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı buluşturacak.