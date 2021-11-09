Dişil enerji nedir? Nasıl yükseltilir? Dişil enerjiyi yükseltmenin 10 yolu

Kadın veya erkek cinsiyetimiz ne olursa olsun herkesin içinde hem dişil hem de eril enerji aynı anda bulunur. Eril ve dişil enerjimiz hayattaki enerjimizi belirlerken, bu iki enerjinin dengede olması da ruh halimizi büyük oranda etkiler. Fakat bu iki enerjinin dengesine bakmadan önce dişil enerjiyi inceleyelim. Dişil enerji nedir? Nasıl yükseltilir? Dişil enerjiyi yükseltmenin yolları nelerdir? Dişil enerji nasıl yükseltilir diyorsanız dişil enerjiyi yükseltmek için bilmeniz ve yapmanız gerekenler...

Dişil Enerji Nedir? Nasıl Yükseltilir?

Dişil enerjiyi kabullenmek için ruh derinliklerine inmek gerekmektedir. Size enerji ve ilham veren şeyi keşfetmelisiniz. Bu işlem sadece kendinizi daha iyi tanımak için bir fırsat değil aynı zamanda güç ve öz güveni atağa geçirmeyi sağlayan bir süreçtir. Dişil enerjiyi kabullenmek demek; insanın kendisini bilmek, başkalarını memnun etmek için yaşamamak ve yaparken zevk aldığı işlerle meşgul olmak gibi anlamlar taşır.

Feminen tarafını daha çok öne çıkarmak isteyip, kendini kadın olarak tanımlayan herkes için dişil enerjiyi anlamak önemlidir.

Dişil Enerji Nedir?

Dişil enerji dörtnala koşmak ve kurallara hapsolmamaktır; kısıtlayıcı değildir ve sosyal normlara bağlı kalmaz. İşbirlikçi ve etkileyici olmanın yanında yaratıcılık ve sezgisellik de yaygındır.

Dişil Enerjinizi Yükseltmenin Temel Yolları

Dişil enerjinizin, eril enerjinizle çatışmasına gerek yok. Bireyler her iki enerjiden de yararlanabilir; iki enerji arasında denge kurarken en uygun olanını kendiniz için seçebilirsiniz. Bu kadın veya erkeklerde basmakalıp bir etiket taşımakla ilgili değildir, kendinize daha çok güvenmenizi sağlayacak şeydir.

Fikirlerinizi dile getirmekten korkmayın. Bir kadın olarak sesinizi çıkarmaktan korkmayın! Değerli görüş ve fikirlere sahipsiniz ve bunlar duyulmayı kesinlikle hak ediyor. Size, muhaliflerin, sizden nefret edenlerin sizi fikirlerinizi söylemekten alıkoymasına izin vermeyin.

Almaktan kaçmayın. Yardım veya destek isteyin. Bağımsız olmak güzeldir ama kendi yolunuza kendiniz taş koymamalısınız. Arada sırada özel şeyleri hak ettiğinizi ve şımartılmanız gerektiğini hatırlayın.

Kendinizi ifade ederken yaratıcı yolları deneyin. Çok fazla düşünmeyin, sadece o an içinizden ne geçiyorsa onun peşinden gidin. Bunu yazı, resim, müzik veya neye ilginiz varsa yapabilirsiniz. Hangi yaratıcı ifade yolunu seçerseniz seçin dişil enerjinizi kucaklamanıza katkı sağlayacaktır.

Cinselliğiniz ile barışın. Cinsiyetin performatif olduğunu söylüyorlar; ideal kadının ataerkil versiyonu olmaya çalışmayın. Toplumsal kuralları bir kenara koyun ve kendinizin en iyi, en bağımsız versiyonu olun. Kadınları sokmak istedikleri kalıptan kaçın!

Kadınlığınızdan gurur duyun! Erkeklerin onayı için yaşamayın, kendinizi mutlu ve memnun etmek için yaşayın. Bunu bencillik olarak görmeyin sadece kim olduğunuzu ve inandığınızın şeyleri aklınızdan hiç çıkarmayın.

Ortak düşüncelere veya amaçlara sahip kadınların bir arada olduğu bir topluluğa katılın. Bu bir kitap kulübü, koşu grubu olabilir.

Derinlerinize inmenize yardımcı olacak rutinler bulun ve düşünmek için zaman ayırın. Bu meditasyon, cilt bakımı rutini, günlük tutma olabilir.

Vücudunuzla yeniden bağ kurun. Sağlığınıza dikkat etmek, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza değinmenizde de etkili olacaktır. Vücudunuzla bağ kurarken size ne söylediğini dinlemenizi ve başkalarının fikirlerinin kendinizle ilgili algılarınızı belirlemenize izin vermemesini tavsiye ederiz.

Doğayla ve doğal unsurlarla bağlantıda olun: Sıcak bir banyo aracılığıyla su, kokulu mumlarla ateş, dışarıda yürüyüş yaparken rüzgar, bitkilerle uğraşmak veya çimde uzanmak sayesinde toprak ile bağ kurabilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLER