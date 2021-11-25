Eril ve dişil enerji dengeleme: Eril ve dişil enerji nasıl yükseltilir? Mükemmel uyum sırrı

Kendinizi değersiz, stresli ve yetersiz hissediyorsanız, eril ve dişil enerjileriniz dengelenmemiş olabilir. Bu iki enerjinin farkından ve yaşamınızı nasıl etkilediğinden bahsedelim. İşte eril ve dişil enerji dengeleri yani Yin ve Yang... Bu enerjiler içinizde her daim titreşim halinde. İkisini dengelemek ve her ikisini de kabullenmek gerekir. Bir enerji daha baskın hale geldiğinde, hayatın dengesi bozulur. Tükenmişlik, öfke ve durgunluk semptomları yaşanabilir. Bu enerjileri anlamak, içsel bilgeliğinizle bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Enerjileriniz dengeli olduğunda daha huzurlu ve enerjik hissedecek diğer insanlarla daha kolay etkileşim kuracaksınız. Peki eril ve dişil enerji nasıl dengelenir? Bu iki enerji nasıl kullanılır? Eril ve dişil enerjiyi dengeleme rehberi... (Bu yazımızın ardından bloke edilmiş dişil enerji nasıl yükseltilir yazımıza da bakabilirsiniz)

Eril enerji ve dişil enerji nedir?

Eril enerji nedir ve eksiklik belirtileri haberimizde eril enerjiyi, dişil enerji nedir ve nasıl yükseltilir haberimizde ise dişil enerjiyi ayrıntılıca ele aldık. Eril enerji ve dişil enerji hakkındaki en detaylı bilgileri bu haberlerde bulabilirsiniz. Şimdi bu içerikte eril ve dişil enerjiden kısaca bahsedelim... Tüm insanlar bu evrensel enerjilerin her ikisiyle de doğar. Kendilerine atanmış bir cinsiyetleri yoktur fakat insanlar Yin’i dişil, Yang’ı eril ile ilişkilendirirler. Her iki enerji de kim olduğumuzun özünü oluşturur. Dişil enerjinin bizi daha şefkatli, daha nazik, daha sevecen kıldığı söylenir. Eril enerjinize odaklandığınızda ise, liderlik, mantık, güven, odaklanma ve verimlilik gibi nitelikler edinirsiniz.

Eril ve dişil enerji eksikliği nedir?

Doğrusunu söylemek gerekirse, eril enerji dişil enerji olmadan tamamlanamaz. Eril enerjiniz baskın olduğunda, kendinizi değerli, yeterli veya takdir edilmiş görmeyebilirsiniz. Bunun yerine, yorgun, sevilmemiş ve stresli hissedersiniz.

Dişil enerjiniz baskın olduğunda ise, desteklenmemiş, odaklanamamış, dağınık ve kararsız hissedeceksiniz. Amaç ve hedefe odaklanma olmadan başarı duygusunu hissetmek zordur. Bu biraz mental olarak evsiz olmak gibidir.

İki enerji arasındaki etkileşimi görmek zor değildir. Eril; karar verir, planlar ve odaklanır. Dişil; yaratıcılıktan, hayal kurmaktan ve açılmaktan hoşlanır. Birbirlerine ihtiyaçları vardır.

Eril ve dişil enerji nasıl dengelenir?

Etrafınızdaki ve içinizdeki sonsuz enerji sistemini kabul ederek işe başlayın. Aşağıdaki listeler dişil ve eril enerjinizin içine daha fazla dalmanıza fayda sağlayacak.

Dişil Enerji nasıl dengelenir?

Yoga: Yoganın temel hedeflerinden biri, eril ve dişil arasındaki boşluğu doldurmaktır.

Meditasyon yapmak

Bol kahkaha atmak

Bir ilişkiye başlayın: Bu teslimiyet ve açıklık duygularını açığa çıkarmak için harika bir yoldur.

Her zaman heyecanlanacak bir şeyiniz olsun: Geleceğinize tutunun.

Doğayla iç içe olun

Sezgisel yazımlar yapın

Eril Enerji nasıl dengelenir?

Gününüzü sizi tamamen tatmin edecek şeyler yapacak şekilde planlayın

Hedefler koyun ve uğruna uğraşacağınız planlar kurun

Arkadaşlarınız ve sevdiğiniz insanlarla bir araya gelin, dostluk duygusunu hissedin

İçinizdeki eril ve dişil enerjiyi keşfedin

Bu iki enerji arasındaki dengeyi bulmak, kendinize her gün neye ihtiyacınız olduğunu sormak ve ruhunuzun ihtiyaç duyduğu şeylerle uyum sağlamaya çalışması meselesidir. İki enerjiyi de içinizde kucaklayın ve çevrenize de bunu yapmalarında destek olun. Dünyanın, açık, sevgi dolu ruhlara sandığınızdan daha fazla ihtiyacı var. Şunu belirtmeliyim ki kimse asla dişil ve eril enerjisi arasında mükemmel dengeyi kuramayacak burada odaklanmanız gereken nokta kendinizin daha barışçıl, daha nazik, daha öz güvenli haline ulaşmak önemlidir.