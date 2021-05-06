Yalnız hissettiğinizde yapabileceğiniz 12 şey

Uzun süreli yalnızlık hissi, zamanla duygusal olarak tüketebilir çünkü hayata bakış açınızı değiştirir, bir anda her şey kasvetli ve anlamsız gelmeye dahi başlayabilir. Psikolojik sorunlar çoğunlukla bedende de yansıma bulur. Ağrılar, sızılar, uyku problemleri ve zayıflamış bağışıklık gibi fiziksel semptomlara da yol açabilir...

Yalnızlığın sizin için ne anlama geldiğini bulun.

Yalnız olmanın ne anlama geldiğine dair farklı bir tanım bazen duygularınıza yön vermeyi kolaylaştırabilir. Yalnızlık, izole olduğunuzda ve sosyal etkileşim ve insan bağlantısı ihtiyaçlarınız karşılanmadığında ortaya çıkar. Herkesin farklı etkileşim ihtiyaçları vardır, bu nedenle bu herkes için aynı noktada olmaz. Yalnız kalmayı tercih ediyorsanız, her hafta bir arkadaşınızı görerek kendinizi mükemmel bir şekilde tatmin hissedebilirsiniz. Bazen de büyük bir arkadaş grubunuz olsa bile boş bir eve döndüğünüzde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Partnerinizle bağlantı kurmakta zorlanıyorsanız, birlikte olsanız bile bu da size kendinizi kötü hissettirebilir. Çoğu insan gelişmek için yakın ilişkilere ihtiyaç duyar. Hümanist bir psikolog olan Abraham Maslow, bu ihtiyacı o kadar önemli gördü ki, temel insan ihtiyaçları hiyerarşisine yiyecek ve barınak gibi şeylerin yanı sıra sevgi ve aidiyeti de dâhil etti. Bununla birlikte, bir miktar yalnızlık ya da tek başına kaliteli zaman da önemlidir. Yalnızlık kendini keşfetme, yaratıcı düşünce ve kendini yansıtma için fırsatlar yaratır.

Evinizi sesle doldurun.

Ses, çevrenizdeki ve düşüncelerinizdeki alanı doldurmaya yardımcı olarak süreci daha az zorlayıcı hale getirir. Müzik, sizi motive edebilirken, sesli kitaplar dikkatinizi dağıtabilir ve geçici bir kaçış sağlayabilir. Podcast'ler bilgi verir, eğlendirir ve konuşma atmosferleri de bir bağlantı duygusu yaratabilir. En sevdiğiniz dizi veya film, oturup başından sonuna kadar izlemeseniz bile sessizliği rahatlatıcı bir şekilde bozabilir. Kuşları ve yoldan geçenleri duymak için bir pencere açmak, daha geniş dünyaya daha bağlı hissetmenize yardımcı olabilir. Seçenek çok size en iyi geleni seçin. Unutmayın, asla tam anlamıyla yalnız değilsiniz.

Bağlantıda kalın.

Ne kadar özleseniz ve görmek isteseniz de, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek her zaman mümkün değildir. Şahsen göremeseniz bile yakınlığınızı yine de koruyabilirsiniz. Etkileşimleriniz biraz farklı görünebilir, ancak bağlantı kuruyorsunuz ve önemli olan bu. Sevdiğiniz birinin sesini duymanın gücünü küçümsemeyin. 10 dakikalık bir arama bile yalnızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir hem siz hem de onlar için.

Etkileşimlerinizden en iyi şekilde yararlanın.

Başkalarının yanında vakit geçirmek her zaman yalnızlığı gidermez, çünkü etkileşimlerinizin kalitesi genellikle sayıdan daha önemlidir. Bu yüzden büyük bir grupta kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bazen sadece ortak kullanılan bir alana dahi ihtiyacınız olabilir.

Daha derin bir düzeyde bağlantı kurma ihtiyacı hissettiğinizde ise etkileşimlerinizi daha anlamlı hale getirmenin yollarını bulmaya çalışın:

Duyguları ve kişisel deneyimleri paylaşın.

Sorular sorun ve sevdiklerinizin söyleyeceklerini gerçekten dinleyin.

Önemli şeyler hakkında konuşun, iş, yaratıcı projeler, karşılıklı ilgi alanları. Güncel olaylar hakkında konuşmaktan tamamen kaçınmak zordur ve dünyada olup bitenlerden haberdar olmak isteyebilirsiniz. Yine de sohbetlerinizi tamamen üzücü haberlerle doldurmak yerine herkese neşe getiren konulardan konuşmak yardımcı olabilir.



Dışarı çıkın

Ortam değişikliği dikkatinizi dağıtabilir ve yalnızlık hissini hafifletebilir. Belki henüz en sevdiğiniz kafede çalışamaz ya da arkadaşlarınızla brunch keyfi yapamazsınız. Ancak evden çıkmak size dünyada yalnız olmadığınızı hatırlatabilir.

Deneyebileceğiniz birkaç fikir:

En sevdiğiniz parkı ziyaret edin. Son araştırmalara göre hem kuşlar hem de kuş sesleri sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip.

Mahallenizde bir yürüyüşe çıkın. Daha önce hiç gitmediğiniz sokakları keşfedin ve yollarınız kesiştiğinde komşularınızı selamlayın.

Arkadaşlarınızla fiziksel olarak mesafeli de olsa yürüyüşe çıkın.

Mümkünse yerel işletmeleri ziyaret edin ve destekleyin.

Yürüyerek (veya bisikletle) çıkmak da sizi yorarak iyi bir uyku çekmenize neden olabilir.





Meditasyon ve uyku için bir uygulamayı deneyin.

Pek çok ödüllü meditasyon uygulaması var. Birini seçip, rehberli meditasyonu deneyimleyin. Tüm deneyim seviyeleri için tasarlandıklarını da unutmayın.

Duygularınız hakkında konuşun.

Duygular yüzeyin altında toplanma eğilimindedir ve kabul edilmediklerinde yoğunlaşırlar. Bununla birlikte, duygularınızı yüksek sesle ifade etmek, güçlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Sevdiğiniz birine yalnız hissettiğinizi söylemek, duygunun kontrolüne yardımcı olan önemli duygusal desteği almayı kolaylaştırabilir. Unutmayın, her zaman mutsuzluğumuz hakkında konuşmaya ihtiyacımız olacak.

Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın.

Sanat, müzik ve yazı gibi yaratıcı arayışlar, birçok insanın izolasyonla başa çıkmasına ve yalnızlık duygularıyla başa çıkmasına yardımcı olur. Sanatsal uğraşlar, duyguları sözler olmadan ifade etmenize yardımcı olur, bu da onları yüksek sesle paylaşmak için mücadele ettiğinizde çok yararlı olabilir.

Akışta kalın.

Yaratıcılığın bir diğer önemli yararı da bir akış durumuna ulaşmaktır. Bu, hayattaki her şeyi boşverme klişesi değildir. Akışınızı bulmak, dikkat dağıtıcı hislerin ve duyguların (yalnızlık gibi) geçici olarak kaybolduğu ve sanatınıza, müziğinize veya başka herhangi bir şeye tamamen odaklanmanıza izin veren bir noktaya ulaşmak anlamına gelir.

Bir evcil hayvan sahiplenin.

Herkesin bir hayvana bakma imkânı veya yeteneği yoktur, bu nedenle bu strateji herkes için işe yaramayacaktır. Ancak hayatınıza bir evcil hayvan eklemeyi düşündüyseniz, işte ailenizi genişletmek için başka bir neden: 2018'den itibaren yapılan araştırmalar, evcil hayvan sahipliğinin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı iyileştirebileceğini gösteriyor. Evet, hayvanlar konuşamayabilir ancak aynı şekilde arkadaşlık sağlarlar. Başka bir canlının varlığı sizi rahatlatabilir, internetteki binlerce evcil hayvan videosunun onayladığı üzere moralinizi yükseltmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olacağı kesin.

Sosyal medyaya ara verin.

Sosyal medya genellikle sevdiklerinizle bağlantıda kalmanın çekici bir yolu gibi görünse de bazen yalnızlık duygularını artırabilir. Sevdiğiniz bir kişinin mutlu, kaygısız gönderisi, sizi özlediğiniz kadar özlemediği izlenimini verebilir. Yalnız olduğunuzu düşündüğünüzde başkalarının iyi vakit geçirdiğini görmek üzücü olabilir. Elbette sosyal medya hiçbir zaman resmin tamamını göstermez, bu nedenle sevdiklerinizin ne hissettiğini sormadan gerçekten bilemezsiniz. Kısacası, bu uygulamaları kapatmak ve bunun yerine hızlı bir telefon görüşmesiyle veya mesajla bağlantı kurmak asla zarar vermez.

Yardım isteyin.

Yalnızlık sizi halsiz ve umutsuz hissettiriyorsa ya da bir kriz anını atlatmak için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, çekinmeyin. Bazı zamanlarda hepimiz bizi dinleyen birine ya da profesyonel desteğe ihtiyaç duyarız.

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