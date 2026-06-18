Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı “Doğanın Kanunu” dizisi, yaz sezonunun dikkat çeken yapımlarından biri...

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizi, hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizi 2. bölümüyle 17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana geldi.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanlı anların yaşandığı dizi seyirci tarafından sevilirken Doğanın Kanunu 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu ediniyor.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimleri, Urla'da gerçekleştiriliyor.