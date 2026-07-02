Doğanın Kanunu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Doğanın Kanunu'nda 4. bölümde yine Yaman ve Doğa arasında eğlenceli anlar yaşandı. Seyirciyi mest eden bölüm sonrasında hemen yeni fragman da geldi.