Doğanın Kanunu 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Doğanın Kanunu dizisi yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyicisinin karşısına çıkan dizi dün akşamki bölümüyle yine çok konuşuldu.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün hemen ardından 8. bölüm 1. tanıtımı yayınlandı.

DOĞANIN KANUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner. Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.

Perihan ile Hulusi’nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa’yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi’ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜM 1. FRAGMAN