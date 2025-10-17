Düğün hazırlığını kolaylaştır: İşte evlilik öncesi sırasıyla yapılması gerekenler

1. Bütçenizi Gerçekçi Belirleyin

Düğün hazırlıklarına başlarken en çok aratılan ve en önemli konu bütçedir.

Toplam Bütçeyi Netleştirin: Evlilik için ayırabileceğiniz toplam tutarı (aile destekleri dahil) dürüstçe belirleyin. Bu, harcama limitlerinizi belirler ve gereksiz stresten korur.

Harcama Kalemlerini Bölün: Bütçenizi öncelik sırasına göre ana kategorilere ayırın (Örn: Mekan ve Yemek %40, Gelinlik/Damatlık %15, Fotoğraf/Video %10, Balayı %10, Diğer %25).

Acil Durum Fonu: Her zaman beklenmedik masraflar için toplam bütçenin %10'unu acil durum fonu olarak kenarda tutun.