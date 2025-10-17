Düğün hazırlığını kolaylaştır: İşte evlilik öncesi sırasıyla yapılması gerekenler
Evlilik hazırlığı, hayatınızın en heyecanlı ama bir o kadar da karmaşık dönemlerinden biridir. Rüya gibi bir düğün planlamak ve evlilik hayatına huzurlu bir başlangıç yapmak için doğru bir başlangıç rehberine ihtiyacınız var...
Başarılı bir sürecin sırrı, detaylı bir planlama, bütçe yönetimi ve çift olarak uyumlu kararlar almaktan geçer. İşte evlilik öncesi adım adım yapmanız gerekenler ve kritik kontrol noktaları...
1. Bütçenizi Gerçekçi Belirleyin
Düğün hazırlıklarına başlarken en çok aratılan ve en önemli konu bütçedir.
Toplam Bütçeyi Netleştirin: Evlilik için ayırabileceğiniz toplam tutarı (aile destekleri dahil) dürüstçe belirleyin. Bu, harcama limitlerinizi belirler ve gereksiz stresten korur.
Harcama Kalemlerini Bölün: Bütçenizi öncelik sırasına göre ana kategorilere ayırın (Örn: Mekan ve Yemek %40, Gelinlik/Damatlık %15, Fotoğraf/Video %10, Balayı %10, Diğer %25).
Acil Durum Fonu: Her zaman beklenmedik masraflar için toplam bütçenin %10'unu acil durum fonu olarak kenarda tutun.
2. Tarih, Davetli Sayısı ve Konsept Kararı
Bu üç karar birbiriyle doğrudan ilişkilidir ve bütçenizi en çok etkileyen faktörlerdir.
Düğün Tarihi: Yüksek sezon (Yaz ayları) fiyatları artırırken, bahar veya kış ayları bütçe dostu seçenekler sunabilir.
Davetli Sayısı: Mekan kapasitesini ve yemek/kokteyl maliyetini doğrudan belirler. Davetli listenizi erkenden oluşturun ve "olmazsa olmaz" listenizi netleştirin.
Düğün Konsepti: Kır düğünü, otel düğünü, sade nikah veya tarihi mekan gibi konsepti belirlemek, mekan arayışınızı daraltır ve planlamayı hızlandırır.
3. Evlilik Öncesi Kritik Konuşmalar (Finansal Uyum)
Düğün stresinden daha kalıcı olan, evlilikteki finansal uyumdur. Evlenmeden önce şu konuları netleştirin:
Ortak Hesap mı, Ayrı Hesap mı? Maaşlarınızın nasıl yönetileceğine dair ortak bir karar alın. Faturalar, kira ve ortak harcamalar için bir sistem kurun.
Borç ve Tasarruf Alışkanlıkları: Partnerinizin borç durumunu, harcama alışkanlıklarını ve tasarruf hedeflerini konuşun. Finansal hedeflerde uyum sağlamak, evliliğin temelini sağlamlaştırır.