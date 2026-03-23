Dün gece uyuyamamanızın sebebi: Jeomanyetik fırtına nedir?
Sosyal medyada geniş yankı bulan "G3 seviyesinde jeomanyetik fırtına" iddiaları, dün geceyi uykusuz geçiren binlerce kişinin ortak gündemi haline geldi. Vatandaşların büyük bir bölümü gece boyunca sık sık uyanma, açıklanamayan bir huzursuzluk ve sabah yorgun kalkma şikayetlerini dile getirirken; bilim dünyası ve astroloji meraklıları, bu kitlesel uykusuzluğun arkasında yatan kozmik etkileri mercek altına aldı. Peki, dün gece neden uyuyamadık, jeomanyetik fırtına nedir? İşte detaylar...
Dün gece birçok kişi uyku problemi yaşadı. Etkili olan G3 seviyesindeki jeomanyetik fırtına vatandaşların uyku kalitesini düşürdü...
Geceyi dinlenemeden geçirdiğini ifade eden çok sayıda kişi, bu durumun güneş patlamalarıyla olan bağlantısını sorguluyor. Uzmanlar, G3 seviyesindeki güçlü fırtınaların sadece teknolojik sistemleri değil, insan biyometrisini ve melatonin dengesini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Jeomanyetik Fırtına Nedir ve Nasıl Oluşur?
Jeomanyetik fırtına, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların (elektronlar, protonlar ve alfa parçacıkları) Dünya’nın koruyucu kalkanı olan manyetosfer ile girdiği şiddetli etkileşimdir.
JEOMANYETİK FIRTINA KAÇ GÜN SÜRECEK?
24 Mart – günün ikinci yarısında jeomanyetik aktivite yoğunlaşmaya başlayacak (K-indeksi 4–5).
25 Mart – Şiddetli (kırmızı seviye) manyetik fırtına (K-indeksi 5). Baş ağrısı, uyuşukluk, konsantrasyon azalması ve dikkat eksikliği görülebilir.
26 Mart – jeomanyetik durum iyileşmeye başlayacak; günün ikinci yarısında kalıcı etkiler mümkün (K-indeksi 3).
27 Mart – Hava koşullarına duyarlı kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar tarafından hissedilebilecek zayıf manyetik fırtına (K-indeksi 3).
Güneş aktivitesinin bazen aniden artabileceği göz önüne alındığında, manyetik fırtına tahminlerinin değişebileceğini belirtmekte fayda var.