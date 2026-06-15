Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı?

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı olarak hafızalarda yer eden oyuncu Ece İrtem'in vefatı gündeme oturdu. Oyuncunun hayatını kaybettiği haberinin ardından sevenleri ölüm nedeni ve genç oyuncunun hastalık geçmişi olup olmadığını araştırmaya başladı.

ECE İRTEM HAYATINI KAYBETTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun 15 Haziran sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ECE İRTEM HASTALIĞI NEYDİ?

Ece İrtem'in kamuoyuna açıklanmış bilinen bir hastalığı bulunmuyordu. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin daha önce herhangi bir rahatsızlık bilgisi paylaşılmamıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak kalp krizine neden olan herhangi bir sağlık sorunu veya geçmiş rahatsızlığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncunun menajeri Nalan Yıldırım, sosyal medya hesabından avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasını paylaştı. Açıklamada İrtem'in olayın annesiyle birlikte kendi evinde olduğu sırada gerçekleştiğini ve İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiği ifade edildi.

ECE İRTEM KİMDİR?

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı. Ece İrtem dün yeni yaşını kutlamıştı...

ECE İRTEM'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ece İrtem, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı. O Hayat Benim, Şeref Meselesi ve Kertenkele Yeniden Doğuş dizilerinde oynadı. 2017’de Show TV'de yayınına başlanan Yeni Gelin dizisinde Afet karakterini canlandırdı. 2019 da Payitaht Abdülhamid dizisi kadrosunda Robina karakteri ile katıldı. 2020’de Bay Yanlış dizisinde Gizem Sezer, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ferda karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Yasak Elma, Aile gibi dizilerde rol aldı. Son çıkışını ise Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle yapmıştı.