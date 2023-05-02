EGO dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Pastel Film imzalı, FOX ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk başrolleri paylaşıyordu. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizi için final kararı verildi.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Fox Tv'nin final kararı aldığı diziler, yaz sezonu yaklaşırken ekrana veda edecek. Kanalın pazar akşamı yayınlanan dizisi 'EGO' için final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setinde yaşanan gerginliklerle de gündeme gelen dizi, 13. bölümde yayın hayatını noktalayacak.

Başrollerinde Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Rüya Demirbulut ve Ahmet Kayakesen’in yer aldığı dizi, 2014 yapımı Güney Kore dizisi olan 'Temptation'dan uyarlandı. Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı dizinin senaryosunu ise Gülsev Karagöz, Ahmet Orçun Okşar, Zafer Özer Çetinel, Görkem Tüzün, Okan Başar Bahar, Erkan Birgören ve Elif Tuna Kıygı yazdı.

EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır.

Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır.

Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.