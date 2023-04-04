Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay!

SİBEL'İN BİRLİKTE OLMAK ŞARTIYLA 3 MİLYON TL TEKLİF ETMESİ

Sibel’in çocuk sahibi olmak için üç ay zamanı olduğunu öğrenmesi üzerine iş yerinde çalışan ve büyük bir borcu bulunan nişanlı Erhan'ı gözüne kestirir. Ve sıradışı stratejisiyle kendisiyle birlikte olması karşılığında Erhan'a 3 milyon TL teklif eder.