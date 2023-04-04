Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay!
FOX TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan 'EGO' dizisi başladığı ilk günden beri olaylı sahneleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Biz de büyük ses getiren bu dizide 'yok artık' diyebileceğiniz ama gerçekleşen 10 olayı sizler için derledik...
Başrollerinde Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Derya Beşerler ve Erdal Küçükkömürcü'nün olduğu 'EGO' dizisi her bölümünde ayrı bir entrikayla adeta izleyiciyi şoke ediyor. İşte EGO dizisinde yaşanan birbirinden ilginç 10 olay...
SİBEL'İN BİRLİKTE OLMAK ŞARTIYLA 3 MİLYON TL TEKLİF ETMESİ
Sibel’in çocuk sahibi olmak için üç ay zamanı olduğunu öğrenmesi üzerine iş yerinde çalışan ve büyük bir borcu bulunan nişanlı Erhan'ı gözüne kestirir. Ve sıradışı stratejisiyle kendisiyle birlikte olması karşılığında Erhan'a 3 milyon TL teklif eder.
TUNCAY'IN ERHAN'IN NİŞANLISI ELİF'E AŞIK OLMASI
Tuncay Koraslan'ın evli olmasına rağmen başkasından olan oğluna bakıcı olarak Erhan'ın nişanlısını tutması ve ona aşık olması.
TAHİR KORASLAN'IN YAŞÇA KÜÇÜK DÜŞMANIYLA İLİŞKİ YAŞAMASI
Tüm çocuklarına sürekli ahlak dersi veren Tahir Koraslan'ın kendinden yaşça küçük bir kadınla ilişki yaşayıp, kızının düğününe boşanmadan karısının olduğu yere sevgilisiyle elele gelmesi.