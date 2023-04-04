Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay!

FOX TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan 'EGO' dizisi başladığı ilk günden beri olaylı sahneleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Biz de büyük ses getiren bu dizide 'yok artık' diyebileceğiniz ama gerçekleşen 10 olayı sizler için derledik...

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Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay! - Resim : 1

Başrollerinde Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Derya Beşerler ve Erdal Küçükkömürcü'nün olduğu 'EGO' dizisi her bölümünde ayrı bir entrikayla adeta izleyiciyi şoke ediyor. İşte EGO dizisinde yaşanan birbirinden ilginç 10 olay...

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Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay! - Resim : 2

SİBEL'İN  BİRLİKTE OLMAK ŞARTIYLA 3 MİLYON TL TEKLİF ETMESİ

Sibel’in çocuk sahibi olmak için üç ay zamanı olduğunu öğrenmesi üzerine iş yerinde çalışan ve büyük bir borcu bulunan nişanlı Erhan'ı gözüne kestirir. Ve sıradışı stratejisiyle kendisiyle birlikte olması karşılığında Erhan'a 3 milyon TL teklif eder.

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Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay! - Resim : 3

TUNCAY'IN ERHAN'IN NİŞANLISI ELİF'E AŞIK OLMASI

Tuncay Koraslan'ın evli olmasına rağmen başkasından olan oğluna bakıcı olarak Erhan'ın nişanlısını tutması ve ona aşık olması.

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Ego dizisinde izleyiciyi çileden çıkartan 10 olay! - Resim : 4

TAHİR KORASLAN'IN YAŞÇA KÜÇÜK DÜŞMANIYLA İLİŞKİ YAŞAMASI

Tüm çocuklarına sürekli ahlak dersi veren Tahir Koraslan'ın kendinden yaşça küçük bir kadınla ilişki yaşayıp, kızının düğününe boşanmadan karısının olduğu yere sevgilisiyle elele gelmesi.