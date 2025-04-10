El Turco: Viyana’dan Moena’ya uzanan bir direniş hikâyesi

Yeniçeri ordusunda asker olan Balaban, Osmanlı istihbarat subayı olarak göreve başlar. Osmanlı ordusunun 1683’te Viyana Muharebesi’ni kaybetmesinin ardından esir düşer. Ancak Balaban, tutulduğu yerden kaçtıktan sonra Kuzey İtalya’daki küçük bir kasaba olan Moena halkı tarafından yaralı olarak kurtarılır. Oraya yerleşmesinin ardından Balaban, halkı ezen ve aşırı vergilendiren feodal efendilere karşı bir köylü ayaklanmaya karşı teşvik eder. Osmanlı kökenlerini bildikleri için ona El Turco lakabını takılır. Orhan Yeniaras’ın “El Turco - II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri” adlı romanından esinlenilen dizinin başrolünde Can Yaman yer alırken, ona Greta Ferro, Will Kemp ve Hüseyin Avni Danyal eşlik ediyor.