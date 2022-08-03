Elele dergisi, yaz güneşini oyuncu Özge Yağız ile selamlıyor!

Moda dünyası, göründüğü kadar ihtişamlı mı? Stylist Yasemin Eke, Mina Tanay, Burcu Çam ve Bilgecan Koçana ile ‘styling dünyayı nereye götüyor?’ sorunu masaya yatırıyor ve evet, biraz da gerçekleri konuşuyoruz.

Pembenin sezonu ekarte eden hakimiyeti, plaj stilinizi yükseltecek lokal markalar, rutin yaz günlerinize övgü niteliğinde trend parçalar ve aksesuarlar, stil sayfalarımızda sizleri bekliyor.

Güneşin renklerinden ilham alan makyaj önerileri ve makyaj çantalarının mütevazi yıldızı CC kremler ise güzellik sayfalarımızda.

Girişimci ruhlara ‘hadi!’ dedirten röportajlar, ruh halinize göre seçeceğiniz seyahat lokasyonları, aylık burç yorumları ve çok daha fazlası Elele ağustos sayısında.

Elele Ağustos sayısı çıktı!

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